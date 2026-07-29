0050歐印1千萬遇股災還能安穩退休？懶錢包揭20多年數據：經金融海嘯資產仍近億

不少上班族渴望實現財務獨立、提早退休，但到底要準備多少退休金才夠？財經Youtuber懶錢包指出，退休可能比多數人想像的還要簡單。

根據歷史數據實測，若在元大台灣50（0050）上市之初投入1000萬元並開始每月提領生活費，經過23年來的市場洗禮，不僅退休生活無虞，資產甚至呈現「越花越多」的驚人趨勢。

歐印1000萬實測23年

懶錢包表示，0050自2003年6月上市以來，經歷了全球金融危機、COVID-19疫情及美國聯準會暴力升息等多次市場崩盤。

若將2003年7月至2026年7月共277個月的含息淨值報酬率進行模擬，假設退休族小懶在0050上市當天All-in1000萬元，並參考「4%法則」每年提領4%作為生活費（首月提領33,333元），且為因應2%的通膨率，每滿12個月將提領金額上調2%。

模擬結果顯示，雖然小懶在2008年金融海嘯期間，資產一度因股市大跌與持續提領而縮水至854萬元（波段跌幅達55.69%），但隨著台股長線隨經濟成長反彈，0050展現極佳的複利效應。

到了2026年7月，小懶當月已可提領52,563元生活費，累計23年來共提領了1,159,549元；而其手上的0050市值非但沒有歸零，反而膨脹至1.23億元的驚人規模。

一退休就遇崩盤？

針對投資人擔心的「順序報酬風險」（即一退休就遇到金融海嘯），懶錢包也將最差的股市跌幅提早至退休初期進行模擬。

結果發現，即使一退休就面臨暴跌，資產一度縮水至500多萬元，但只要持續留在市場中，最終資產依然能成長至9000萬元以上，安然度過退休生活。

此外，懶錢包進一步交叉測試3%至8%的提領率與不同通膨率情境，發現提領率在3%至7%之間時，經過23年皆能順利存活且資產持續增長；不過若提領率拉高至8%且搭配高通膨，資產則會面臨逐漸耗盡的風險。

歷史回測屬後見之明

最後，「懶錢包」提醒，歷史回測屬於後見之明，雖然台股與0050過去20年的表現極為輝煌，但無法保證未來20年能維持相同的高速成長。

若想打造真正安心且可持續的退休提領計畫，進行全球化分散投資與適當的股債資產配置，仍是長線最穩健的選擇。

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