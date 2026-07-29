快訊

熊本強震高架橋錯位但沒垮 30年前阪神大地震慘痛教訓救命

台灣淪「最孤立島嶼」！美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

國家隊出手守住4萬大關！台股尾盤急拉700點 收40,039點

聽新聞
0:00 / 0:00

砸1億進場0050！台股跌破4萬點…郭哲榮兌現承諾：平均93.3元大買1100張

聯合新聞網／ 綜合報導
台股盤中跌破4萬點大關，分析師郭哲榮兌現承諾砸下新台幣1億元進場大買1,100張元大台灣50（0050），並重申看好AI長線趨勢與台股挑戰10萬點目標。記者邱德祥／攝影
台股盤中跌破4萬點大關，分析師郭哲榮兌現承諾砸下新台幣1億元進場大買1,100張元大台灣50（0050），並重申看好AI長線趨勢與台股挑戰10萬點目標。記者邱德祥／攝影

台北股市29日盤中再度重挫兩千點並直接跌破4萬點大關，儘管尾盤出現拉回，但分析師郭哲榮對此波拉回抱持積極態度，並實現承諾，砸下新台幣1億元進場大買元大台灣50（0050）。

他說明，於券商以每股：

93.45元買進601張

93.2元買進499張

總計布局1,100張0050，強調自己每次親自砸錢買進0050均具備極高勝率，並將此波跌勢視為極具價值的進場機會

針對台股再次崩盤的主因，郭哲榮分析，主要是受到南韓股市重挫牽動；韓股盤中大跌10%且史上首次連續兩天觸發熔斷，其中三星與海力士等記憶體巨頭股價重跌，印證了他早在3月即提出的觀點，亦即記憶體走勢直接影響韓股，進而對台股產生連鎖反應。

然而，郭哲榮強調自己並不擔心，依然看好台股今年有機會達到5萬點，並預估在四至五年內衝刺10萬點大關，認為短線幾千點的回檔在長期趨勢下僅是波段修正。

在總體經濟與AI產業面，郭哲榮指出，市場正密切關注聯準會最新利率決策，以及微軟與Meta等科技巨頭的財報與資本支出狀況。

他認為，大型企業持續擴大資本支出，正好一再證明AI需求極為強勁，產業根本不會出現泡沫...此外，台股大跌之際，台積電僅下跌4%，跌幅明顯小於大盤的5%，這點更直接證明了AI並非泡沫，目前盤勢只是在進行高估值個股的籌碼與本益比修正。

郭哲榮總結表示，自己依然堅定看好AI將帶領台股在未來四到五年內攻破10萬點大關，並提醒投資人，當市場越接近4萬點恐慌區間，越應該理性面對，在市場修正估值時把握逢低分批布局與「彎腰撿鑽石」的時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 韓股 台股 2330台積電 AI 市值型

延伸閱讀

0050該先獲利了結？新手憂「紙上富貴變紙上負債」 網一面倒勸別賣

台股狂瀉兩千多點「空頭只是剛開始」？陳嘉偉：殺到現股投資人被逼賣出才可能見底

國巨股價從1220跌到563元…他憂「會套多久」？ 過來人曝最慘狀況

「運氣好的話明天就跌破四萬點」郭哲榮坦言技術面無支撐：屆時將砸至少1億買0050

相關新聞

大盤越跌更該買？0050爆量連兩天突破40萬張 散戶掀「賣個股換ETF」避風潮

台股連兩日重挫，市場進入去槓桿壓力測試，但被視為「國民ETF」的元大台灣50（0050）交易卻逆勢升溫，連兩日成交量突破40萬張，形成大盤愈跌、0050交易愈熱的強烈反差。

砸1億進場0050！台股跌破4萬點…郭哲榮兌現承諾：平均93.3元大買1100張

台股29日一度重挫兩千點，跌破4萬點，分析師郭哲榮立即砸1億元大買元大台灣50（0050），共計1100張，並看好台股未來有機會達到5萬點。郭指出此次回檔是進場良機，AI需求亦持續強勁。

黃仁勳力挺AI基建！SK海力士Q2年增557% 009829用10元掌握韓股核心

全球 AI 基礎建設浪潮勢不可擋，AI 記憶體龍頭 SK 海力士（SK hynix）發布 2026 年第二季財報，再次以極具震撼力的營運數據刷新歷史紀錄。 單季營收衝上 79.32 兆韓元（年增 29%），淨利達 93.92 兆韓元（年增 361%），雙雙締造單季歷史新高；營業利益更狂飆至 60.54 兆韓元，年增率高達 557.2%（約 5.57 倍），推升營業利益率衝上 76% 的歷史高檔水平，帶動上半年累計營收首次突破 100 兆韓元大關。 對於海力士營業利益年增 557.2% 的亮眼表現，大華銀投信指數量化投資部門主管及大華韓國 KOSPI 50（009829）經理人郭修誠表示，年增 5.57 倍的爆發

大跌散戶沒在怕！個股及零股成交前五大都有四檔 ETF 個股僅兩檔進榜

台股今（29）日開低走低，最低一度大跌逾2,000點、跌破40,000點大關，甚至逼近半年線。散戶愈跌愈買，仍勇於進場加碼ETF。盤中成交量前五大有四檔ETF，包括群益臺灣加權正2（00685L）逾78萬張排名第一，主動統一升級50（00403A）逾63萬張排名第二，元大台灣50正2（00631L）逾59萬張排名第三，主動統一台股增長（00981A）逾43萬張排名第四。個股為群創（3481）逾42萬張排名第五。

006208幫小孩定期定額2年賺92%！阿格力：0052善用季線負乖離率單筆加碼

理財專家阿格力分享其為孩子定期定額投資富邦台50（006208）兩年的成功經驗，報酬率達92%。他分析台灣外銷訂單持續強勁，並建議投資人應保持信心，善用定期定額和市場工具，抓住AI時代的機會。

台股震盪扛得住嗎？35歲雙薪月入10萬背2房1車月薪全空！開示：優化0050、00881配置

近期台股震盪加劇，35歲的Lawrence夫婦雖月薪合計10萬，但家庭開銷緊迫，現金流緊繃，讓他淪為月光族。專家建議優化投資組合，重視現金流管理，考量適度配置科技型ETF以增長退休金及教育金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。