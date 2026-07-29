砸1億進場0050！台股跌破4萬點…郭哲榮兌現承諾：平均93.3元大買1100張

台北股市29日盤中再度重挫兩千點並直接跌破4萬點大關，儘管尾盤出現拉回，但分析師郭哲榮對此波拉回抱持積極態度，並實現承諾，砸下新台幣1億元進場大買元大台灣50（0050）。

他說明，於券商以每股：

93.45元買進601張 93.2元買進499張 總計布局1,100張0050，強調自己每次親自砸錢買進0050均具備極高勝率，並將此波跌勢視為極具價值的進場機會

針對台股再次崩盤的主因，郭哲榮分析，主要是受到南韓股市重挫牽動；韓股盤中大跌10%且史上首次連續兩天觸發熔斷，其中三星與海力士等記憶體巨頭股價重跌，印證了他早在3月即提出的觀點，亦即記憶體走勢直接影響韓股，進而對台股產生連鎖反應。

然而，郭哲榮強調自己並不擔心，依然看好台股今年有機會達到5萬點，並預估在四至五年內衝刺10萬點大關，認為短線幾千點的回檔在長期趨勢下僅是波段修正。

在總體經濟與AI產業面，郭哲榮指出，市場正密切關注聯準會最新利率決策，以及微軟與Meta等科技巨頭的財報與資本支出狀況。

他認為，大型企業持續擴大資本支出，正好一再證明AI需求極為強勁，產業根本不會出現泡沫...此外，台股大跌之際，台積電僅下跌4%，跌幅明顯小於大盤的5%，這點更直接證明了AI並非泡沫，目前盤勢只是在進行高估值個股的籌碼與本益比修正。

郭哲榮總結表示，自己依然堅定看好AI將帶領台股在未來四到五年內攻破10萬點大關，並提醒投資人，當市場越接近4萬點恐慌區間，越應該理性面對，在市場修正估值時把握逢低分批布局與「彎腰撿鑽石」的時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。