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主動式ETF也扛不住！00405A股價跳水跌破7元關卡 網曝「不抗跌」關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
台股29日重挫，主動式ETF成重災區，富邦台灣龍耀（00405A）跌逾7%，統一升級50（00403A）失守9元。投資人批評主動式ETF抗跌能力差，認為掛牌時間恰逢高檔，贖回潮可能加劇跌勢。部分網友則指摘其持股集中造成連帶影響。記者邱德祥／攝影
台股29日重挫，主動式ETF成重災區，富邦台灣龍耀（00405A）跌逾7%，統一升級50（00403A）失守9元。投資人批評主動式ETF抗跌能力差，認為掛牌時間恰逢高檔，贖回潮可能加劇跌勢。部分網友則指摘其持股集中造成連帶影響。記者邱德祥／攝影

台股29日盤中再度重挫，一度摜破4萬點大關，融資停損與追繳賣壓同步湧現，近期掛牌的主動式台股ETF也成為重災區。其中，主動富邦台灣龍耀（00405A）盤中重挫逾7%，最低來到6.7元，跌破7元關卡；主動統一升級50（00403A）則失守9元，最低來到8.46元，引發PTT股板熱議。

根據媒體報導，台股自6月23日創下48218點歷史高點後，一個多月內多空情勢快速反轉，部分融資維持率低於130%的個股，開始面臨停損與追繳壓力，包括國巨禾伸堂、金像電、金居、台半、富喬等，股價持續破底。在融資斷頭賣壓擴散下，主動式台股ETF平均跌幅超過半根停板，除00405A、00403A外，00404A、00406A、00407A及00999A跌幅也都超過5%。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，較早掛牌的主動式ETF至少還曾享受到前波上漲行情，但部分5、6月才上市的產品，進場基期相對偏高，如今行情反轉，投資人恐迅速陷入套牢。尤其00403A已跌至8元多，若AI與強勢族群持續遭到賣壓，不排除進一步跌破8元，也讓市場開始檢驗主動式ETF在空頭環境下的抗跌能力。

PTT網友對此多持批評態度，不少人戲稱主動式ETF變成「主動幫你跳水」、「主動賠ETF」或「主動清算式ETF」，認為多檔產品持股高度集中在AI、電子及熱門題材，行情上漲時績效亮眼，但資金撤退時也容易同步重挫。還有人質疑，既然經理人仍可能抱上抱下，投資人卻要額外支付管理費，主動操作的價值有待觀察。

也有網友指出，主動式ETF大量集中在相似熱門股，市場反轉時容易出現彼此砍倉、互相踩踏的情況；若投資人持續贖回，基金可能被迫賣出成分股，進一步加重個股與ETF本身跌勢。部分留言更認為，先前被資金快速推升的中小型熱門股，如今可能面臨更劇烈的修正。

不過，也有另一派網友替主動式ETF緩頰，認為問題未必全在選股能力，而是掛牌時間恰逢高檔，任何經理人在相同環境下都可能承受虧損。部分投資人則表示，若大盤後續止穩，這類跌深產品反而可能出現布局機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 00405A主動富邦台灣龍耀 00403A主動統一升級50 主動式 ETF 禾伸堂 金居 國巨

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主動式ETF雙優勢 法人喊進

台股罕見連兩日盤中都跌逾2,000點，一度跌破4萬點大關。雖然市場恐慌情緒瀰漫，根據統計資料顯示，過去大盤盤中大跌2,000點以上，後正報酬機率達百分之百。法人建議，面對台股短期震盪難免，可逢低分批布局主動式台股ETF。

台股ETF成交量 攀次高

韓股連續兩日上演熔斷，台股昨（29）日驚險守住4萬點跌點，單日寫下史上第七大跌點，不過，歷經連日大跌後，逢低買盤積極進場，台股ETF昨成交值攀升至1,685.24億元，改寫第二大量，連續兩日在千億元之上。

台股重災區 主動式ETF慘摔

台股連日下跌，主動式ＥＴＦ（指數股票型基金）迎來嚴酷的一日壓力測試。加權指數昨單日又重挫超過一千五百點，盤中一度跌破四萬點大關，跌幅百分之三點七六；值得注意的是，近一年被市場追捧的台股主動式ＥＴＦ，廿一檔中有廿檔同步重摔，單日平均跌幅將近六個百分點，成為昨日股市重災區。

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