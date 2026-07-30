主動式ETF也扛不住！00405A股價跳水跌破7元關卡 網曝「不抗跌」關鍵

台股29日盤中再度重挫，一度摜破4萬點大關，融資停損與追繳賣壓同步湧現，近期掛牌的主動式台股ETF也成為重災區。其中，主動富邦台灣龍耀（00405A）盤中重挫逾7%，最低來到6.7元，跌破7元關卡；主動統一升級50（00403A）則失守9元，最低來到8.46元，引發PTT股板熱議。

根據媒體報導，台股自6月23日創下48218點歷史高點後，一個多月內多空情勢快速反轉，部分融資維持率低於130%的個股，開始面臨停損與追繳壓力，包括國巨、禾伸堂、金像電、金居、台半、富喬等，股價持續破底。在融資斷頭賣壓擴散下，主動式台股ETF平均跌幅超過半根停板，除00405A、00403A外，00404A、00406A、00407A及00999A跌幅也都超過5%。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，較早掛牌的主動式ETF至少還曾享受到前波上漲行情，但部分5、6月才上市的產品，進場基期相對偏高，如今行情反轉，投資人恐迅速陷入套牢。尤其00403A已跌至8元多，若AI與強勢族群持續遭到賣壓，不排除進一步跌破8元，也讓市場開始檢驗主動式ETF在空頭環境下的抗跌能力。

PTT網友對此多持批評態度，不少人戲稱主動式ETF變成「主動幫你跳水」、「主動賠ETF」或「主動清算式ETF」，認為多檔產品持股高度集中在AI、電子及熱門題材，行情上漲時績效亮眼，但資金撤退時也容易同步重挫。還有人質疑，既然經理人仍可能抱上抱下，投資人卻要額外支付管理費，主動操作的價值有待觀察。

也有網友指出，主動式ETF大量集中在相似熱門股，市場反轉時容易出現彼此砍倉、互相踩踏的情況；若投資人持續贖回，基金可能被迫賣出成分股，進一步加重個股與ETF本身跌勢。部分留言更認為，先前被資金快速推升的中小型熱門股，如今可能面臨更劇烈的修正。

不過，也有另一派網友替主動式ETF緩頰，認為問題未必全在選股能力，而是掛牌時間恰逢高檔，任何經理人在相同環境下都可能承受虧損。部分投資人則表示，若大盤後續止穩，這類跌深產品反而可能出現布局機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。