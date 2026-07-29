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黃仁勳力挺AI基建！SK海力士Q2年增557% 009829用10元掌握韓股核心

聯合新聞網／ 綜合報導
SK海力士2026年Q2財報大爆發，營收、淨利與營業利益齊創新高，主因HBM與高附加價值記憶體需求強勁，009829則聚焦韓股AI龍頭受惠趨勢。記者胡經周／攝影
SK海力士2026年Q2財報大爆發，營收、淨利與營業利益齊創新高，主因HBM與高附加價值記憶體需求強勁，009829則聚焦韓股AI龍頭受惠趨勢。記者胡經周／攝影

全球 AI 基礎建設浪潮勢不可擋，AI 記憶體龍頭 SK 海力士（SK hynix）發布 2026 年第二季財報，再次以極具震撼力的營運數據刷新歷史紀錄。

單季營收衝上 79.32 兆韓元（年增 29%），淨利達 93.92 兆韓元（年增 361%），雙雙締造單季歷史新高；營業利益更狂飆至 60.54 兆韓元，年增率高達 557.2%（約 5.57 倍），推升營業利益率衝上 76% 的歷史高檔水平，帶動上半年累計營收首次突破 100 兆韓元大關。

對於海力士營業利益年增 557.2% 的亮眼表現，大華銀投信指數量化投資部門主管及大華韓國 KOSPI 50（009829）經理人郭修誠表示，年增 5.57 倍的爆發力已充分展現 HBM（高頻寬記憶體）作為 AI 算力關鍵咽喉的強勁動能。

郭修誠進一步分析表示，海力士獲利大躍進主要歸功於四大核心引擎：

第一，AI GPU 客戶對 HBM3E 等高頻寬記憶體拉貨極為強勁，產品供不應求；

第二，高容量 DRAM 與企業級 SSD 等高附加價值產品出貨比重顯著提升，大幅優化整體獲利結構；

第三，與輝達（NVIDIA）等全球科技巨頭簽訂多年期長期供貨合約（LTA），奠定極高運營能見度；

第四，全球雲端服務商（CSP）對 AI 伺服器基礎建設的資本支出持續擴大，推升儲存產品需求強勁升溫。

郭修誠進一步補充提到，雖然財報公布後受市場過高預期影響出現短線震盪，但輝達執行長黃仁勳已明確指出「AI 基礎建設仍處於早期階段，未來數年投資將成長 5 至 10 倍」，破除市場對 AI 泡沫化的疑慮。

在全球記憶體市場走向結構性成長的趨勢下，短線波動反而提供長線資金極佳的卡位時機。

大華韓國 KOSPI 50（009829）重倉布局 SK 海力士與三星電子等 AI 半導體龍頭，兩大巨頭合計權重近七成。

在 AI 算力競賽持續加速、HBM 與高階記憶體利多不斷疊加的歷史大勢下，009829 發行價僅 10 元，是投資人掌握全球 AI 算力紅利、直通韓股核心資產的投資利器。

（表一）SK海力士2026年Q2財報重點與營運亮點

評比項目／關鍵指標2026年Q2數據年成長率（YoY）產業戰略及展望
單季營收79.32兆韓元+29%創單季歷史新高，上半年累計營收首度突破100兆韓元。
營業利益60.54兆韓元+557.2%（約5.57倍）營業利益年增5.57倍，凸顯HBM高毛利產品的極致獲利爆發力。
單季淨利93.92兆韓元+361%刷新歷史新高紀錄，展現強勁的底層獲利實力。
營業利益率約76%+61個百分點維持歷史高檔水平，產品結構優化帶動獲利品質大幅提升。
核心成長動能HBM（含HBM3/3E）佔營收41%供給持續吃緊與全球AI巨頭簽署多年期長約，確保產能利用率與長線獲利能見度。

資料來源：彭博、SK海力士，資料日期：2026/7/29

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009829大華韓國KOSPI50 SK海力士 海力士 黃仁勳

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