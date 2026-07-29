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大跌散戶沒在怕！個股及零股成交前五大都有四檔 ETF 個股僅兩檔進榜
台股今（29）日開低走低，最低一度大跌逾2,000點、跌破40,000點大關，甚至逼近半年線。散戶愈跌愈買，仍勇於進場加碼ETF。盤中成交量前五大有四檔ETF，包括群益臺灣加權正2（00685L）逾78萬張排名第一，主動統一升級50（00403A）逾63萬張排名第二，元大台灣50正2（00631L）逾59萬張排名第三，主動統一台股增長（00981A）逾43萬張排名第四。個股為群創（3481）逾42萬張排名第五。
至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）暴衝到5,404萬，台積電（2330）有847萬，00631L有651萬，元大高股息（0056）有582萬，凱基台灣TOP50（009816）有546萬，有四檔都是ETF，唯一進榜的個股只有護國神山台積電。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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