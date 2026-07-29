大跌散戶沒在怕！個股及零股成交前五大都有四檔 ETF 個股僅兩檔進榜

台股近期震盪加劇，不少投資人開始重新檢視手中持股。一名今年才踏入股市的新手近日在PTT發文表示，自己一路分批買進0050，平均成本約70多元，目前持有約9張，原本打算長期投資，但眼見近期股價回檔，擔心獲利持續縮水，甚至從「紙上富貴」變成「紙上負債」，因此詢問是否該趁仍有獲利時先行出場，引發網友熱烈討論。

2026-07-29 08:04