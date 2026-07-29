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006208幫小孩定期定額2年賺92%！阿格力：0052善用季線負乖離率單筆加碼

聯合新聞網／ 綜合報導
阿格力分享幫小孩定期定額006208兩年獲利92%的經驗，並指出台灣外銷訂單數據強勁且AI浪潮明確。中央社
阿格力分享幫小孩定期定額006208兩年獲利92%的經驗，並指出台灣外銷訂單數據強勁且AI浪潮明確。中央社

＊影音拍攝時間為7月24日

針對近期台股高檔劇烈震盪與投資人對市場崩盤的疑慮，理財專家阿格力於影音內容中分享個人幫小孩進行定期定額投資的實際成果與資產配置邏輯。

他指出，自己在2024年7月台股高檔之際開始為小孩定期定額投入富邦台50（006208），經歷兩年的持續扣款後，整體投資報酬率高達92%。

阿格力分享幫小孩定期定額扣款006208累積達27筆，兩年下來投資獲利成果達92.27%。圖／擷取 阿格力 youtube
阿格力分享幫小孩定期定額扣款006208累積達27筆，兩年下來投資獲利成果達92.27%。圖／擷取 阿格力 youtube

他強調，定期定額買進非個股的大盤型或市值型ETF，最核心的優勢在於不需預測高低點，透過跌勢中持續扣款降低成本，即可拉出先套牢、後獲利的「微笑曲線」。

定期定額投資透過在價格下跌時持續買進拉平平均成本，發揮逢低布局、先套牢後獲利的「微笑曲線」效果。圖／擷取 阿格力 youtube
定期定額投資透過在價格下跌時持續買進拉平平均成本，發揮逢低布局、先套牢後獲利的「微笑曲線」效果。圖／擷取 阿格力 youtube

面對市場對AI泡沫化與台股拉回的擔憂，阿格力從總體經濟數據分析表示「完全不用怕」...

他提出關鍵指標指出，台灣6月外銷訂單高達952億美元、年增率達59%，創下實質單月歷史新高，且經濟部預估下半年每月外銷訂單均可維持在900億美元以上，全年更有機會挑戰1兆美元紀錄。

從歷史經驗來看，只要外銷訂單年增率保持上行趨勢，台股整體走勢依然有強勁的基本面支撐；其中資訊通訊與電子等AI相關產業的外銷訂單年增率更擴大至八成，顯示全球AI基礎建設需求持續加速。

台股加權指數走勢與台灣外銷訂單年增率呈現高度連動，基本面上行趨勢為台股提供強勁支撐。圖／擷取 阿格力 youtube
台股加權指數走勢與台灣外銷訂單年增率呈現高度連動，基本面上行趨勢為台股提供強勁支撐。圖／擷取 阿格力 youtube

針對美股科技巨頭大跌與資本支出過高的疑慮，阿格力認為，如Google Cloud等雲端服務巨頭的營收顯著成長，業者大舉投資AI基礎建設雖使短期自由現金流轉負，但這些資金最終均流向台灣供應鏈與台積電等核心龍頭，形成實質的業績注入。

以006208為例，台積電占比近六成，其餘成分股亦高度涵蓋聯發科、鴻海、台達電等AI供應鏈，實質上就是AI產業的集合體。

在加碼策略上，阿格利分享，除了無腦定期定額大盤型ETF之外，若有額外資金欲進行單筆加碼，可參考指標如「季線乖離率」。

當ETF股價跌破季線（乖離率呈負數）時，往往是相對合理的單筆進場點；他曾於去年11月台股拉回時，單筆加碼半導體與電子占比更高的富邦科技（0052），至今獲利亦逾六成。

富邦科技（0052）追蹤臺灣資訊科技指數，自台灣50與中型100成分股中挑選市值較大的科技與電子類股進行布局。圖／擷取 阿格力 youtube
富邦科技（0052）追蹤臺灣資訊科技指數，自台灣50與中型100成分股中挑選市值較大的科技與電子類股進行布局。圖／擷取 阿格力 youtube

他總結表示，只要確認台灣產業站在AI時代的長線浪潮上，投資人面對短線市場洗牌與震盪應保持信心，妥善善用工具與對策即可平穩累積資產。

◎感謝 阿格力 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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