10元布局全球 AI 算力商機！大華009829將於8月3日強勢募集

2026年全球生成式AI與高效能運算（HPC）基礎建設邁入史上規模最大的資本支出周期，國際科技巨頭對算力的軍備競賽已進入白熱化階段。

事實上，在這場歷史性的AI爭奪戰中，美、台、韓三強組成牢固不可取代的硬體黃金鐵三角：美國主導晶片架構設計，台灣掌握先進製程代工與先進封裝，而高算力必備的核心元件——高頻寬記憶體（HBM），則由韓國兩大半導體巨擘三星電子與SK海力士形成主導地位，兩者合計在記憶體半導體市場中擁有70%的市佔率，在HBM領域更有接近八成的絕對寡占優勢。

大華銀投信執行副總經理張耿豪表示，南韓半導體產業的強大底氣，三星電子甫公布2026年第二季營業利益高達89.4兆韓元（約合2兆新台幣），寫下有史以來最漂亮的單季波段新高，一舉成為全球單季獲利最高的科技企業。

與此同時，SK海力士未來幾季的HBM產能已完全售罄，基本面動能極度強勁。全球科技巨頭從過去十年極度推崇輕資產的軟體公司，轉向如今重資本支出的硬體製造公司，使處於戰略優勢地位的韓國股市在兩年間全球市值排名由第十三名躍升至第六名。

大華銀投信指數量化投資部門主管及大華韓國KOSPI 50（009829）經理人郭修誠表示，過去韓國股市因集團交叉持股及小股東權益保障不足，長期估值偏低。南韓企業未來一年的EPS成長率預估高達驚人的一八五％，但預期本益比僅約8.7倍，遠低於台、日、美股。

目前三星與海力士的本益比僅約6倍，整體KOSPI指數約在10倍。為此，韓國政府近兩年啟動市場改革，推動「企業價值提升計畫」，致力於對股東更友善、提高企業透明度，預期中長期評價偏低的韓股將逐步收窄。此外，SK海力士規模約26億美元的ADR於7月赴美掛牌，突破了韓國本土特有的投資人身分識別（ID）開戶障礙，為全球機構法人提供了更長的交易時段與流動性。

值得注意的是，張耿豪指出，南韓股市近期也面臨外資與內資散戶的勢力拉鋸。由於外資在新興市場配置中面臨單一持股上限，隨著去年以來股價大幅上漲而被迫被動調節，目前大盤的淨買超主要來自國內機構法人以及將龐大資產從房地產、銀行存款中抽離並積極湧入股市的內資「螞蟻大軍」。009829所追蹤的KOSPI 50指數，正具備這種分散風險且精準卡位的配置優勢。

郭修誠進一步表示，KOSPI 50指數前兩大成分股為三星電子與SK海力士，能有效捕捉低估值、高獲利半導體雙雄的爆發力與長線回報，並透過一籃子優質市值分散單一個股槓桿型工具的踩踏風險。

同時，KOSPI 50指數更網羅了現代汽車、起亞汽車，以及KB金融集團、新韓金融集團等治理優秀、擺脫傳統財閥沉痾並注重股東權益的非財閥各產業龍頭；在專業機構法人面臨半導體持股過度集中、將資金分散至電動車電池、國防航太和造船等強勁出口型企業之際，009829重倉韓國記憶體與半導體雙雄，以極具優勢的低本益比直接受惠全球AI算力爆發，是台灣投資人參與AI長線紅利、佈局海外市場的投資利器。

009829)是當前投資人佈局全球AI供應鏈的戰略利器。每股發行價僅新台幣10元，募集期間為8月3日至8月7日。該基金直通全球AI算力心臟，為投資人帶來韓股估值重估紅利：

直搗AI核心晶片：前兩大成分股（SK海力士與三星電子）權重高達近70%，精準卡位全球AI算力與高頻寬記憶體 （HBM）商機。

史詩級獲利爆發：受惠於龐大的AI基礎建設資本支出，兩大巨頭獲利動能強勁，為投資人帶來翻倍的每股盈餘成長潛力。

打破傳統景氣循環：記憶體產業轉向長約商業模式，帶動整體產業基本面實力升級，迎來企業估值重估的龐大紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。