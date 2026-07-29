台股震盪扛得住嗎？35歲雙薪月入10萬背2房1車月薪全空！開示：優化0050、00881配置

【撰文：呂珮辰】

相較於2026年上半年一路大牛市行情，近期台股呈現上沖下洗，來回漲跌千點已成常態。當市場震盪加劇，安全帶若沒繫好，一個回檔就可能被甩下車。此時最該做的，是回頭檢視自己的投資組合是否健康。 本期〈封面故事〉蒐集3個不同人生階段的案例：初入社會的單身年輕人、背負房貸與育兒責任的青壯年、以及工作大半輩子的屆退族群，並邀請2位專家拆解財務狀況，提出配置調整建議。讀者可對照自身情況、優化投資組合，進而往下一個人生目標邁進。

35歲青壯年族群

Lawrence：資產不少卻淪為月光族，投資易因資金不穩而中斷

Lawrence在科技業擔任產品經理，與太太育有1名4歲女兒。夫妻月薪合計10萬元，每年還有獎金40萬元；名下有2房1車，其中1間房自住，另一間出租，租金約可抵房貸。

不過，每月可動用現金有限，因家庭月支出將近10萬元，包含自住房貸5萬元、車貸2萬元、生活費3萬元、保險費1.2萬元；另外，女兒的幼兒園學費1學期1萬元，每年也會安排全家出國2次。同時，Lawrence也不忘持續投資，每月定期定額元大台灣50（0050）2.1萬元、台積電（2330）9,000元。

投資組合中，ETF與個股各占約50%。Lawrence自認不擅長挑個股，也沒有做波段操作，認為自己較適合穩穩地投資大盤及存股。

ETF部分，他自2018年定期投入富邦公司治理（00692），當時選擇這檔ETF，是因為費用較低、報酬與0050相近，主要作為核心；去年0050分割，費用也大幅降低，他便改為定投0050。另外，Lawrence也少量持有全世界股（VT）、Vanguard標普500（VOO）、Invesco納斯達克100（QQQ）等海外ETF。

個股部位則以科技龍頭股為主，其中持有最多的是台積電，占投資配置約35%；另外也零星持有鴻海（2317）、輝達（NVDA）、蘋果（AAPL）等台美股。Lawrence早期也曾買進元大金（2885）、台新新光金（2887）等金融股，不過後來發現00692報酬較佳，便不再持續投入。

Lawrence目前最大的困擾，是光房貸、車貸與生活費就幾乎耗盡月薪，雖然還有獎金可支應投資與額外支出，但每月現金流明顯吃緊，曾考慮用股票質押換取現金，或賣掉出租房，如此不僅能省去稅務、修繕與管理問題，也能一次釋出一筆不小的現金流。

林奇芬：青壯年家庭開銷大 先穩現金流再追報酬

Lawrence夫妻收入穩定，但家庭開銷大，已讓現金流緊繃。應先控管旅遊費，或思考車子必要性，藉此釋放現金流，而不是靠質押股票補洞。

在投資配置上，Lawrence目前主要投入00692與台積電，方向大致可行。若每月有3萬元可投資，可將2萬元作為夫妻退休金準備，1萬元作為女兒未來的教育金。35歲仍相對年輕，退休金部分可1萬元投資0050，1萬元投資國泰台灣科技龍頭（00881）等科技型ETF增加成長性，若覺得美股巨頭股難以管理也可轉入QQQ做到分散；教育金則可用台積電或其他穩健型ETF累積。

至於手上金融股則可考慮整理。金融股長期報酬不敵0050，不妨將部分轉入績效較佳的ETF、基金，或配置一部分股債兼具的中性資產──平衡型基金，不僅能月領差不多8%配息，也能適度降低整體資產波動。

廖一聰：有資產但缺現金 先提高流動性

Lawrence雖然有不小金額的股票與房地產，但每月薪資幾乎被房貸、車貸與生活費吃掉，而淪為月光族，投資資金主要仰賴年中及年終獎金。在完全沒有緊急預備金情況下，若遇到旅遊、卡費或突發支出，就容易要靠借貸支應，甚至中斷投資，長期下來會讓財務壓力越滾越大。

至於出租房其實不一定要立即出售，目前租金剛好抵房貸，可檢視借貸利率有無更低的可能性，考慮轉貸，或者延長貸款年限，讓每月房貸降低；若未來租金可略為提高，出租房就可能從打平變成每月小額正現金流。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。