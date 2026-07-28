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高含「積」ETF長線釣大魚 00904勁揚122%居冠

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台積電。 路透
台積電。 路透

近期台股受到國際政經情勢、企業財報及市場資金面影響，指數自高檔回落，市場觀望氣氛升溫。此期間台積電權重較高的台股ETF，長期績效展現領先優勢。法人建議可透過分批進場或定時定額，逐步累積部位，將短期波動轉化為長期布局機會。

投信法人表示，股市修正期間最困難的並非判斷趨勢，而是沒有人能精準預測市場最低點，因此與其等待最佳買點，不如分批布局相對穩健的ETF，以時間累積部位換取長線獲利空間。

根據截至28日的統計，台積電（2330）權重前十高的台股ETF近一年報酬率多落在九成以上，近三年累積報酬率普遍超過180%。其中，富邦科技ETF（0052）台積電權重高達65.6%，為市場含「積」量最高的ETF，近一年、近二年及近三年累積報酬率分別達102.4%、135.8%及258.5%。近一年績效冠軍則為台新臺灣半導體30（00904）的122.2%。顯示在AI、高效能運算（HPC）及半導體長期成長趨勢帶動下，高含積量ETF更有機會掌握台灣科技產業的成長契機。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，若看好台灣AI產業長期發展，現階段可關注台積電權重較高的ETF。原因在於，台積電不僅是全球先進製程與AI晶片代工龍頭，更是全球AI供應鏈最核心的企業之一，其先進製程、CoWoS先進封裝及高效能運算需求持續受惠於國際雲端服務供應商（CSP）擴大AI資本支出。當全球AI投資持續成長，台積電往往是最直接的受惠者，因此含積量高ETF，較能完整參與AI產業長線成長趨勢。

此外，理財專家分析，根據2006年至2026年的歷史回測發現，若在0052跌破季線（60日均線）時進場，並持有一年，平均報酬率達18.3%，正報酬機率約71.6%；若拉長投資期間持有至2026年6月底，累積報酬率更達1,398.8%。雖然歷史績效不代表未來表現，但也反映科技股長期成長趨勢下，每當市場因短線因素修正時，往往也是中長期投資人逐步布局的重要時機。

台新臺灣半導體30ETF經理人黃鈺民指出，第3季台股震盪，盤面無強勢主流，但全球AI建置未停歇，國際晶片大廠的AI加速器、CPU、以及ASIC業務持續放量，帶動半導體股基本面前景無虞，建議投資人Q3逢股價回檔，分批買進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股 ETF

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