台股遭錯殺？投資人逢低撿ETF、成交值改寫今年第四高

市場對AI投資回報與供應鏈競爭格局的疑慮同步升高，韓股再度上演熔斷，台股終場下跌2,030點或4.65%，跌點寫下史上第三大，僅次於7月17日的2,953點、4月7日的2,065點，不過，逢低買盤仍然正向看待台股後市，勇敢積極進場，台股ETF 28日成交值再度突破千億元，攀升至1,323.89億元，改寫今年第四大量。

台股ETF成交值前十大依序為元大台灣50（0050）的457.82億元、元大台灣50正2（00631L）的148億元、主動統一台股增長（00981A）86.2億元、群益臺灣加權正2（00685L）的75.45億元、主動統一升級50（00403A）的66.16億元、凱基台灣TOP50（009816）的57.47億元、元大高股息（0056）55.52億元、群益台灣精選高息（00919）29.77億元、主動復華未來50（00991A）的27.41億元、元大台灣50反1（00632R）的27.18億元。

上述十檔全數較前一個交易日成長48.4%至314.3%間不等，推升整體成交值日成長163.5%或821.65億元。

法人指出，本波震央SK海力士（SK Hynix）與三星電子（Samsung），一度占KOSPI市值超過六成，過多投機資金在短時間內推升股價後，出現劇烈修正。而KOSPI 與日經225、加權股價指數相關性達0.6至0.7，高連動性促使日、台股難以止穩，進而出現與基本面背離的錯殺行情。

不過，與南韓股市不同，台股最大權值股台積電（2330）雖然占大盤比重逾四成，但本益比在股權結構穩定下，並未出現大幅變化，且法說會持續釋出正向業績展望，將持續支持市場信心，發揮穩盤力量。

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