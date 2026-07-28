台股ETF法人喊低接 大盤單日跌逾1,500點

受到韓國熔斷利空影響，台股昨（28）日大跌2,030點，創史上第三大收盤跌點。根據群益投信統計資料顯示，過去大盤單日收盤大跌1,500點以上，台股後市平均表現來看都是正報酬。

法人分析，台股正面臨去槓桿態勢，短期震盪難免，相對個股波動低的台股ETF，是當下可逢低布局介入的投資工具，可視個人投資屬性選擇主動式或高息型進行配置。

群益投信台股ETF團隊表示，統計大盤在過去單日收盤大跌逾1,500點共有五次，而大盤在後5日、後10日、後15日、後20日、後30日平均漲幅，分別為4.5%、5.6%、4.4%、5.3%、8.3%。台股基本面穩健，短期的股價修正多屬於周期性修正，而非AI趨勢的終結，在操作策略上面不宜進行大幅度調整。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，面對第3季台股除權息旺季來臨，仍有部分上市櫃公司尚未除權息，後市相對看好資產負債表健全、未來獲利展望良好、評價相對合理、在未來能夠具備填權息能力的個股。如半導體先進封裝、受惠各大廠持續擴充資本支出的廠務類股、AI 伺服器規格升級零組件，以及市占率持續擴張等AI伺服器供應鏈。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。特別是在大盤高檔震盪之際。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升，建議投資人可續抱，並可分批逢低持續買進，增加台股ETF存股張數。

在操作策略上，建議採取拉回偏多操作與分批布局的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。回檔可視為調整持倉結構，而非離場的機會，持續看好台股長線發展。

野村投信指出，台股此波修正本質上屬於評價面與資金融通的良性調整，並非企業基本面轉弱。台灣半導體供應鏈受惠AI伺服器規格升級，以及高階製程、先進封裝及高速光通訊的強勁需求，訂單能見度已展望至2028年。隨籌碼逐步沉澱，台股今年預估獲利年增率持續上調，良好的企業基本面，可望為後續反彈提供有力支撐。

群益投信台股ETF團隊指出，台股基本面不差，大盤非經濟面因素造成下跌往往伴隨V型反轉，操作不宜大幅度調整。建議投資人現階段，可以布局能因應市場而主動靈活選股策略的主動式台股ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。