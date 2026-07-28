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股市修正期資金轉向低估值族群 中港科技股成市場新焦點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
在台掛牌原型ETF 7月以來漲跌幅前十名。資料來源：CMoney 統計至7/28
在台掛牌原型ETF 7月以來漲跌幅前十名。資料來源：CMoney 統計至7/28

全球主要股市在AI浪潮推動下，今年上半年表現強勁，但自7月以來漲勢逐漸降溫，市場亦進入修正整理階段，資金開始轉向低估值及具防禦特性的族群。法人表示，隨市場風險意識升溫，全球資金正積極尋找相對安全的停泊港，包括金融、地產等防禦型產業，以及上半年漲幅相對落後、在香港掛牌的科技股，近期都重新獲得市場關注。

隨著先前漲幅較大的股票進入修正，市場資金輪動速度加快，也帶動國內ETF績效排名重新洗牌。根據CMoney統計，自7月以來至28日止，在台掛牌ETF中，以中信中國50（00752）表現最佳，累計上漲12.5%；台新MSCI中國（00703）也上漲10.3%，表現同樣亮眼。

此外，相對具防禦性質的金融股、地產股，以及以低估值策略為主的高股息相關產品，也展現出較佳抗震能力，包括中信特選金融（00917）、野村日本動能高息（00972）、野村全球航運龍頭（00960）、中信日經高股息（00956）及中信全球高股息（00963）等ETF，近期表現皆相對穩健。

中信中國50ETF經理人陳雯卿表示，在香港掛牌的大型科技股今年上半年表現相對平淡，但自7月以來，隨著美國、台灣、日本及韓國等市場的科技股因漲多而出現修正，部分資金開始從高評價市場轉向尋找估值較低、同時具備成長潛力的投資標的，陸港股因而重新吸引市場目光。

展望下半年，陳雯卿指出，阿里巴巴、騰訊等在港掛牌的大型中國大陸科技企業，近年持續加大AI領域投資與資本支出，積極建構大型語言模型與相關基礎設施。隨著AI技術持續推進，下半年有望迎來新一波AI資本支出擴張周期，以滿足大陸市場對AI應用及大型模型服務日益增長的需求，相關科技龍頭企業的成長動能值得持續關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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