0050該先獲利了結？新手憂「紙上富貴變紙上負債」 網一面倒勸別賣

台股近期震盪加劇，不少投資人開始重新檢視手中持股。一名今年才踏入股市的新手近日在PTT發文表示，自己一路分批買進元大台灣50（0050），平均成本約70多元，目前持有約9張，原本打算長期投資，但眼見近期股價回檔，擔心獲利持續縮水，甚至從「紙上富貴」變成「紙上負債」，因此詢問是否該趁仍有獲利時先行出場，引發網友熱烈討論。

原PO表示，自己投入的都是閒置資金，短期沒有用錢需求，但看到7月以來股價走弱，開始擔心0050一路跌回50、60元區間，甚至笑稱「過十年打開APP發現只有60幾元，老淚縱橫」。他坦言，原本相信0050適合長期持有，也曾認為股價可穩站90元以上，但近期市場變化讓他開始猶豫是否應該先獲利了結、等待更低點再買回。

文章曝光後，多數網友幾乎一面倒反對賣出，認為0050本來就是長期投資工具，只要資金沒有急用，就不該因短期波動改變策略。不少人指出，若買0050還想頻繁進出，不如一開始就操作個股；也有人表示，真正的指數投資本來就是越跌越買、定期定額，甚至建議直接刪除APP，等數年後再回頭檢視成果。

留言中也有不少人分享自身經驗，有人表示自己成本僅30多元或50多元，歷經多次市場修正都未曾賣出，認為每次想停利，事後都慶幸自己沒有動作；也有人貼出自己持有元大台灣50正2的對帳紀錄，雖然部分買進部位一度虧損超過一成，但更早布局的部位仍累積逾40%報酬，藉此提醒投資人短線波動是長期投資的一部分，不應因一時修正而動搖。

不過，也有少數網友認為，若投資人本身已看壞後市，或擔心影響睡眠與生活品質，適度獲利了結、保留現金並非不可行；另有部分人主張可先減碼一部分，降低心理壓力，再視後續行情決定是否重新布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。