連高股息也不要了？外資狂賣各種ETF 倒貨00403A逾23萬張、賣超第一

台股28日開低重挫，終場收在41,603.36點，下跌2,030.83點，跌幅4.65%，但成交量僅8,094.82億元。三大法人賣超1,169.39億元，外資大賣875.63億元，且清一色賣超ETF，包括主動式、市值型甚至高股息ETF，賣超第一名為主動統一升級50（00403A），大賣逾23萬張。

台股今日跌勢慘重，不論是科技權值股、高價股都大跌，大部分類股皆墨，權王台積電（2330）跌破季線大關，收2,280元，跌幅近3%。台達電（2308）、聯發科（2454）、聯電（2303）、欣興（3037）都打入跌停，台達電收1,580元，聯電收113.5元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超875.63億元，投信買超23.53億元，自營商賣超（合計）317.3億元，其中自營商（自行買賣）賣超12.26億元，自營商（避險）賣超305.04億元。

外資今日大賣875億元，賣壓集中在ETF，賣超前十名分別是主動統一升級50、元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP50（009816）、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）、元大高股息（0056）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、元大台灣50正2（00631L）、力積電（6770）和台新新光金（2887）。

其中00403A遭賣超逾23萬張，0050遭賣逾14.8萬張，都被外資賣超過十萬張，值得注意的是，外資也賣超0056和台新新光金，過往高股息ETF和金融股被視為相對具備防禦性的標的，但也被外資提款。0056今日跌破季線，收48.19元。

00403A再度破底，收9元，寫掛牌以來新低，淨值為8.97元。目前成分股第一大為台積電，占16.91%，第二大為聯電，占5.52%，第三大持股為奇鋐（3017），占4.94%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。