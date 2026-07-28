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施羅德看台股第3季中場休息 準備推主動台股ETF

中央社／ 記者曾仁凱台北28日電

台股今天重挫2030.83點，創第3大收盤跌點，並跌破42000點大關。惟施羅德台股投資團隊主管游秋華看好，台灣上市公司獲利持續上修，台股現在只是中場休息，預估第3季整理後，第4季有望重啟作夢行情。

施羅德投信總經理陳思名今天也預告，施羅德準備推出首檔主動式台股ETF，目前正在籌備中，待主管機關通過，以實際行動展現看好台股。

游秋華今天分析，全球經濟溫和成長，主要經濟體今年預估經濟成長率約介於2%至4%，而台灣表現異軍突起，經濟成長率不斷上修，從目前各大研究機構的預測來看，估台灣2026年GDP成長率介於7%至9%，這背後主要是AI帶動出口大幅成長。

游秋華進一步指出，AI帶動台灣相關上市企業獲利成長，獲利展望不斷上修，以7月中剛開完法說會的台積電為例，展望仍持續向上，她認為目前市場對於2027年上市公司獲利預估仍嫌保守。

游秋華指出，台股這波回檔主要是籌碼面的調整，包括外資今年以來持續賣超，空單口數居高不下。另外台股融資餘額攀高，籌碼凌亂，需要時間沉澱。

游秋華看台股長多格局不變，預估第3季整理後，隨著上市公司2027年營運展望持續上修，第4季有望重啟作夢行情。

不過游秋華也提醒，隨著Open AI、Anthropic接下來準備IPO，AI題材可能從基建轉向應用，要留意資金可能被吸走。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 施羅德 上市公司

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