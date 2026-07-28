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大盤月跌7.5％！高股息ETF逆勢正報酬00961、00939、00918抗震力出列

聯合新聞網／ 綜合報導
台股高檔重挫大跌逾4%，FT臺灣永續高息（00961）憑藉近一月含息報酬1.62%表現抗震居冠，成為市場資金防禦避風港。中央社
台股高檔重挫大跌逾4%，FT臺灣永續高息（00961）憑藉近一月含息報酬1.62%表現抗震居冠，成為市場資金防禦避風港。中央社

市場震盪快速升溫，資金防禦意識同步抬頭。台股今受AI疑慮擴大、美股科技股回檔及聯準會利率決策前觀望氣氛影響，指數一路震盪走低，終場收在41,603.36點，大跌4.65%，成交量放大逾8,000億元；在大盤近一個月含息報酬率下滑7.55%的背景下，高股息ETF相對抗震表現浮現，近一月仍有多檔維持正報酬，成為震盪市中資金避風港。

台股今年以來指數位階墊高，單日跌點也明顯放大。統計顯示，6月以來已包辦台股前二大單日盤中跌點，包括7月17日最大跌點達2,953.71點、6月8日達2,694.08點，顯示市場波動已進入高檔劇烈震盪階段。法人指出，當指數站上4萬點後，千點震盪雖部分反映基期墊高，但連續失守季線並跌破前低，仍代表短線籌碼與信心正接受壓力測試。

在震盪放大的盤勢下，高股息ETF近一個月含息報酬率排名受到市場關注。根據最新統計資料，FT臺灣永續高息（00961）近一月含息報酬率達1.62%，居高股息ETF之冠；統一台灣高息動能（00939）以1.61%居次，大華優利高填息30（00918）為1.27%，排名第三；元大台灣高息低波（00713）則以0.67%位居第四。相較大盤同期下跌7.55%，上述標的展現較佳抗震能力。

其餘高股息ETF表現雖多數轉為負報酬，但跌幅仍相對收斂，包括復華富時高息低波（00731）近一月含息報酬率為負0.06%、群益台灣精選高息（00919）為負1.93%、兆豐永續高息等權（00932）為負2.78%。市場人士指出，在科技股評價修正、AI資本支出疑慮升高之際，具配息穩定性、成分股較分散且波動相對低的高股息ETF，容易吸引追求現金流與降低波動的資金轉進。

FT臺灣永續高息（00961）基金經理人江明鴻表示，近期盤勢走疲主要受三大因素牽動，首先是美股科技與半導體族群重挫，連帶使台積電與聯電ADR承壓，對台股形成外部壓力；其次，聯準會利率決策會議登場前，市場觀望氣氛濃厚，台北股匯市量能轉趨保守；第三，7月消費者信心指數中「未來半年投資股票時機」指標下滑，顯示短線急漲後，散戶與市場資金轉趨謹慎，籌碼正進行高檔沉澱。

江明鴻指出，儘管短線震盪劇烈，國內實體經濟基本面仍強，6月景氣燈號續亮代表熱絡的紅燈，領先指標走升，加上美國資本財訂單優於預期，均印證AI剛性需求仍在，本波拉回較偏向資金情緒修正，而非基本面反轉，但大盤已連三日失守季線且跌破前低，短線仍須放量快速站回關鍵均線，才有利結構轉強。

展望後市，法人認為，科技大廠財報與FOMC會後訊息將成為市場情緒能否修復的關鍵，投資人需觀察微軟、Meta、亞馬遜等AI資本支出與變現效益，以及蘋果Apple Intelligence進度與新機循環。江明鴻建議，面對波動放大的盤勢，投資人宜採取穩健防禦策略，避免追逐短線漲多且籌碼凌亂標的，可透過定期定額或分批布局具基本面支撐的高股息ETF，在震盪中累積資產並降低單一市場波動風險。

高股息ETF近期績效

代號股票名稱收盤價(元)今日漲跌幅(%)近一個月含息報酬(%)
00961FT臺灣永續高息12.58-1.561.62
00939統一台灣高息動能21.48-1.961.61
00918大華優利高填息3031.83-2.301.27
00713元大台灣高息低波60.40-1.310.67
00731復華富時高息低波88.20-2.05-0.06
00919群益台灣精選高息28.89-2.37-1.93
00932兆豐永續高息等權16.79-2.55-2.78
00936台新永續高息中小19.83-4.06-4.16
00878國泰永續高股息31.50-3.23-4.26
00943兆豐電子高息等權20.68-3.81-4.35
0056元大高股息48.19-3.62-4.38
00946群益科技高息成長14.33-4.15-4.47
00915凱基優選高股息3030.50-2.99-4.98
00940元大台灣價值高息11.78-3.13-5.23
00934中信成長高股息26.03-4.72-5.28
00900富邦特選高股息3017.87-2.67-5.50
00930永豐ESG低碳高息22.92-3.41-5.64
00730富邦臺灣優質高息27.08-3.22-6.07
TWA00加權指數41603.36-4.65-7.55
00929復華台灣科技優息27.11-5.01-8.35
00944野村趨勢動能高息19.77-4.17-8.68

資料來源：CMoney　資料日期：截至2026.07.28

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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