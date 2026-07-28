大盤月跌7.5％！高股息ETF逆勢正報酬00961、00939、00918抗震力出列
市場震盪快速升溫，資金防禦意識同步抬頭。台股今受AI疑慮擴大、美股科技股回檔及聯準會利率決策前觀望氣氛影響，指數一路震盪走低，終場收在41,603.36點，大跌4.65%，成交量放大逾8,000億元；在大盤近一個月含息報酬率下滑7.55%的背景下，高股息ETF相對抗震表現浮現，近一月仍有多檔維持正報酬，成為震盪市中資金避風港。
台股今年以來指數位階墊高，單日跌點也明顯放大。統計顯示，6月以來已包辦台股前二大單日盤中跌點，包括7月17日最大跌點達2,953.71點、6月8日達2,694.08點，顯示市場波動已進入高檔劇烈震盪階段。法人指出，當指數站上4萬點後，千點震盪雖部分反映基期墊高，但連續失守季線並跌破前低，仍代表短線籌碼與信心正接受壓力測試。
在震盪放大的盤勢下，高股息ETF近一個月含息報酬率排名受到市場關注。根據最新統計資料，FT臺灣永續高息（00961）近一月含息報酬率達1.62%，居高股息ETF之冠；統一台灣高息動能（00939）以1.61%居次，大華優利高填息30（00918）為1.27%，排名第三；元大台灣高息低波（00713）則以0.67%位居第四。相較大盤同期下跌7.55%，上述標的展現較佳抗震能力。
其餘高股息ETF表現雖多數轉為負報酬，但跌幅仍相對收斂，包括復華富時高息低波（00731）近一月含息報酬率為負0.06%、群益台灣精選高息（00919）為負1.93%、兆豐永續高息等權（00932）為負2.78%。市場人士指出，在科技股評價修正、AI資本支出疑慮升高之際，具配息穩定性、成分股較分散且波動相對低的高股息ETF，容易吸引追求現金流與降低波動的資金轉進。
FT臺灣永續高息（00961）基金經理人江明鴻表示，近期盤勢走疲主要受三大因素牽動，首先是美股科技與半導體族群重挫，連帶使台積電與聯電ADR承壓，對台股形成外部壓力；其次，聯準會利率決策會議登場前，市場觀望氣氛濃厚，台北股匯市量能轉趨保守；第三，7月消費者信心指數中「未來半年投資股票時機」指標下滑，顯示短線急漲後，散戶與市場資金轉趨謹慎，籌碼正進行高檔沉澱。
江明鴻指出，儘管短線震盪劇烈，國內實體經濟基本面仍強，6月景氣燈號續亮代表熱絡的紅燈，領先指標走升，加上美國資本財訂單優於預期，均印證AI剛性需求仍在，本波拉回較偏向資金情緒修正，而非基本面反轉，但大盤已連三日失守季線且跌破前低，短線仍須放量快速站回關鍵均線，才有利結構轉強。
展望後市，法人認為，科技大廠財報與FOMC會後訊息將成為市場情緒能否修復的關鍵，投資人需觀察微軟、Meta、亞馬遜等AI資本支出與變現效益，以及蘋果Apple Intelligence進度與新機循環。江明鴻建議，面對波動放大的盤勢，投資人宜採取穩健防禦策略，避免追逐短線漲多且籌碼凌亂標的，可透過定期定額或分批布局具基本面支撐的高股息ETF，在震盪中累積資產並降低單一市場波動風險。
高股息ETF近期績效
|代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|今日漲跌幅(%)
|近一個月含息報酬(%)
|00961
|FT臺灣永續高息
|12.58
|-1.56
|1.62
|00939
|統一台灣高息動能
|21.48
|-1.96
|1.61
|00918
|大華優利高填息30
|31.83
|-2.30
|1.27
|00713
|元大台灣高息低波
|60.40
|-1.31
|0.67
|00731
|復華富時高息低波
|88.20
|-2.05
|-0.06
|00919
|群益台灣精選高息
|28.89
|-2.37
|-1.93
|00932
|兆豐永續高息等權
|16.79
|-2.55
|-2.78
|00936
|台新永續高息中小
|19.83
|-4.06
|-4.16
|00878
|國泰永續高股息
|31.50
|-3.23
|-4.26
|00943
|兆豐電子高息等權
|20.68
|-3.81
|-4.35
|0056
|元大高股息
|48.19
|-3.62
|-4.38
|00946
|群益科技高息成長
|14.33
|-4.15
|-4.47
|00915
|凱基優選高股息30
|30.50
|-2.99
|-4.98
|00940
|元大台灣價值高息
|11.78
|-3.13
|-5.23
|00934
|中信成長高股息
|26.03
|-4.72
|-5.28
|00900
|富邦特選高股息30
|17.87
|-2.67
|-5.50
|00930
|永豐ESG低碳高息
|22.92
|-3.41
|-5.64
|00730
|富邦臺灣優質高息
|27.08
|-3.22
|-6.07
|TWA00
|加權指數
|41603.36
|-4.65
|-7.55
|00929
|復華台灣科技優息
|27.11
|-5.01
|-8.35
|00944
|野村趨勢動能高息
|19.77
|-4.17
|-8.68
資料來源：CMoney 資料日期：截至2026.07.28
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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