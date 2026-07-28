鎖定AI舞台新要角、美債資本利得空間 統一投信2檔主動式ETF將上市

台股波動幅度大，動輒千點，操作難度增加，主動市ETF 就在高波動時代中崛起。統一投信推出「統一股債傘型主動式ETF」，旗下共兩檔主動式ETF，包括鎖定全球的「統一前沿科技主動式ETF」 (00411A)，及「統一美國公債量化增益主動式ETF」(00987D)，兩檔發行價均為10元。

統一前沿科技主動式ETF擬任經理人郭智偉指出，2026年股市表現主要由獲利上修所推動，而獲利上修的動能來自於AI投資加溫，以AI基建為例，市場預估至2030年，AI資料中心資本支出將高達1.7兆美元，年均複合增長率(CAGR)高達45%，增速遠高於整體科技業。而AI資料中心的高耗能需求，也會刺激發電、儲能，及不斷電備援系統的發展。

隨著大量AI及能源基建陸續完成，包含AI原生工具、人形機器人、自動駕駛、資產代幣化、太空經濟，及量子計算等，都有望成為接下來的舞台要角。

債市方面，統一美國公債量化增益主動式ETF擬任經理人葉尚鑫表示，美債交易量龐大，一旦有風吹草動，市場往往會提前反應；以2004、2022年升息，及2018年降息為例，早在聯準會公布升、降息決議前，債市都已提前出現轉折。目前長天期美公債殖利率與金融海嘯時期相當，兼具高位鎖利與未來資本利得空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。