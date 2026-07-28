台股狂瀉逾2千點！0050失守百元吸引爆量搶買 投資人數衝破344萬新高

近期全球股市震盪加劇，台股持續上演史詩級的雲霄飛車行情，28日盤中大跌2,069點，最低下探41,565點，連帶指標ETF-元大台灣50（0050）盤中失守百元關卡，盤中成交量已較前一個交易日翻倍成長。

從投資人數表現上，「第四法人」信心逢低加碼ETF市場，並首選市值ETF龍頭-0050、高股息元大台灣高股息（0056），統計兩檔商品分別投資人數周增逾9萬、近3萬，雙雙創下新高，其中，0050離350萬人只差一步之遙。

根據集保結算所統計至24日，0050最新投資人數周增9.01萬達344.7萬，劍指350萬人大關，零股投資人數周增1.2萬達147.2萬，將突破150萬；除息行情加持的0056同步周增2.8萬以164.9萬人寫下新高紀錄。

法人分析， 0050、00631L聚焦台灣最具競爭力的大型權值股，在AI趨勢推動下持續受惠企業獲利成長，具備無人為選股風險、不錯過大盤行情的優勢。其中，00631L追求台灣50指數單日正向兩倍報酬，更可望在多頭行情中放大資金效率、追求超額報酬，為積極型投資人布局台股的重要工具。

即使市場短線高檔震盪，隨資金加碼0050、00631L與0056，透過ETF買超台積電、聯發科等大型權值股，形成「標的集中、資金集中」的第四法人之力，不畏國際情勢詭譎動盪，成為護航台股、推升攻克5萬點的穩定力量。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。