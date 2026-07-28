台股七月來高低點震盪逾5,600點！00401A 領軍主動抗跌大作戰

自六月中旬以來，隨著台股波動的增加，許多訴求超越大盤的主動式ETF也首度迎來了績效壓力。根據統計，自7月1日至7月28日盤中10點45分止，台股加權指本月來高低點震盪逾5,600點，讓許多台股主動式ETF的績效面臨壓力。

值得注意的是，在這回檔過程中，具備掩護性買權的摩根主動台灣鑫收（00401A）、主動聯博動能50（00404A）、主動國泰動能高息（00400A）等三檔主動式ETF，卻能列入近一個月以來抗跌的前五名主動式ETF名單中，可見由00401A領頭的掩護性買權策略，確實在台股這一波震盪過程中取得明顯效果。

00401A產品經理戴馨玲表示，自六月台股進入震盪以來，00401A表現相對抗跌，除了近一月績效抗跌位居第一以外，近三個月也以9.59%的績效位居台股主動式ETF的第一名，這當中除了運用掩護性買權策略提供一定緩衝外，主動選股與產業配置亦發揮成效。

舉例來說，在六月中旬，面對市場波動升高，00401A反而強化大型半導體及產業龍頭配置，並適度調節波動較高的AI供應鏈部位，並同時增加金融股等防禦性與收益型持股，將投資組合進一步集中到基本面與成長能見度較佳的企業。

戴馨玲表示，進入七月以來，隨著大盤波動的擴大，00401A反而看中資料中心市場對高速傳輸的需求，並進一步將布局延伸到網路交換器、PCB、光通訊及CPO共同封裝光學等領域；像是在波動行情中逆勢增持大立光，主要就是看好其高精度光學設計與精密加工的能力，有望切入光纖陣列單元與微透鏡陣列等CPO關鍵元件，開拓消費電子以外的新成長機會。

00401A產品經理戴馨玲表示，未來00401A將持續依據企業基本面、評價面及產業趨勢動態調整配置，並留意先前跌幅較深、但中長期成長方向未變的優質企業，伺機布局。

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