主動式ETF慘套牢？詹璇依剖析「賺比較多不代表跌比較少」：抱不住請換被動式

針對近期不少投資人反映手上的主動式ETF面臨套牢、甚至質疑其表現不佳，財經主持人詹璇依於影音內容中表示，當前市場拉回正好是檢視投資心態與產品屬性的「中場休息」與「期中考驗」。她強調，投資人在購買任何商品前，必須先清楚了解自己為何而買。

詹璇依分析，主動式ETF是由經理人與投研團隊主動選股與操盤，其核心目標在於爭取超越大盤的「超額報酬」；今年上半年主動式ETF確實展現出賺取較多報酬的能力，但投資人必須明白「賺比較多不代表跌比較少」，主動式商品的波動程度（Beta）與跌幅本來就可能比大盤來得更大。

回顧過去主動型基金的發展，詹璇依指出，長期績效優秀的基金中間同樣歷經過無數次牛熊市與市場大跌。

如果投資人認同投研團隊的操作能力，且能接受較大的波動，就能在市場修正時繼續抱持並持續布局。

然而，詹璇依也直言，若投資人無法承受主動式ETF的大幅波動，出現緊張、睡不著覺、甚至不敢繼續定期定額等狀況，代表這類高波動商品並不適合個人風險承受度。

她建議這類投資人應立刻將資金轉向等被動式ETF，雖然報酬率主要貼近市場大盤（市值型ETF），但能換取較高的安心感；主動與被動商品並無絕對的好壞之分，重點在於選擇最適合自己風險偏好的投資工具。

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