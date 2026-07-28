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主動式ETF慘套牢？詹璇依剖析「賺比較多不代表跌比較少」：抱不住請換被動式

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
針對投資人擔憂主動式ETF套牢，財經主持人詹璇依指出主動式商品本就具備高波動與跌幅可能大於大盤的特性，若無法承受波動應果斷轉向被動式ETF。中央社
針對投資人擔憂主動式ETF套牢，財經主持人詹璇依指出主動式商品本就具備高波動與跌幅可能大於大盤的特性，若無法承受波動應果斷轉向被動式ETF。中央社

針對近期不少投資人反映手上的主動式ETF面臨套牢、甚至質疑其表現不佳，財經主持人詹璇依於影音內容中表示，當前市場拉回正好是檢視投資心態與產品屬性的「中場休息」與「期中考驗」。她強調，投資人在購買任何商品前，必須先清楚了解自己為何而買。

詹璇依分析，主動式ETF是由經理人與投研團隊主動選股與操盤，其核心目標在於爭取超越大盤的「超額報酬」；今年上半年主動式ETF確實展現出賺取較多報酬的能力，但投資人必須明白「賺比較多不代表跌比較少」，主動式商品的波動程度（Beta）與跌幅本來就可能比大盤來得更大

回顧過去主動型基金的發展，詹璇依指出，長期績效優秀的基金中間同樣歷經過無數次牛熊市與市場大跌。

如果投資人認同投研團隊的操作能力，且能接受較大的波動，就能在市場修正時繼續抱持並持續布局。

然而，詹璇依也直言，若投資人無法承受主動式ETF的大幅波動，出現緊張、睡不著覺、甚至不敢繼續定期定額等狀況，代表這類高波動商品並不適合個人風險承受度。

她建議這類投資人應立刻將資金轉向等被動式ETF，雖然報酬率主要貼近市場大盤（市值型ETF），但能換取較高的安心感；主動與被動商品並無絕對的好壞之分，重點在於選擇最適合自己風險偏好的投資工具。

◎感謝 詹璇依 基金小姐姐 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市值型 ETF 主動式

詹璇依 基金小姐姐

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