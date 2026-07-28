ETF 定期定額跨越300億元 這六檔月扣款逾10億元

根據統計，全市場300多檔ETF的單月定期定額總扣款金額正式跨越300億元大關，其中更有六檔ETF單月扣款金額衝破10億元大關。包括元大台灣50（0050）以單月126.0億元高居榜首，富邦台50（006208）以22.1億元居次，其他四檔還包括國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、主動統一台股增長、群益台灣精選高息（00919）。

展望後市，統一投信投研團隊表示，股市短線過熱、美伊戰事餘波、韓國股市去槓桿化的外溢效應，使近期全球市場呈現震盪整理。

但此波修正並非系統風險，市場基本面依然穩固，企業獲利成長的支撐力道仍在，台股長線由AI產業驅動的多頭格局並未改變。因此股市短期震盪，反而提供重新檢視投資組合及長線布局的良機。隨著科技新品將於第3季下旬至第4季間陸續發表，屆時市場動能可望重啟。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。