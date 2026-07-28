快訊

避免手足再爭遺產！立院通過刪除民法兄弟姐妹特留分 6個月後施行

甜味偽裝與同儕壓力 高一女吸一口電子煙掉進毒坑難拔

死了繼續砍？中和公公百刀砍死媳婦 殺人、毀損屍體罪嫌羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

ETF 定期定額跨越300億元 這六檔月扣款逾10億元

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

根據統計，全市場300多檔ETF的單月定期定額總扣款金額正式跨越300億元大關，其中更有六檔ETF單月扣款金額衝破10億元大關。包括元大台灣50（0050）以單月126.0億元高居榜首，富邦台50（006208）以22.1億元居次，其他四檔還包括國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、主動統一台股增長、群益台灣精選高息（00919）。

展望後市，統一投信投研團隊表示，股市短線過熱、美伊戰事餘波、韓國股市去槓桿化的外溢效應，使近期全球市場呈現震盪整理。

但此波修正並非系統風險，市場基本面依然穩固，企業獲利成長的支撐力道仍在，台股長線由AI產業驅動的多頭格局並未改變。因此股市短期震盪，反而提供重新檢視投資組合及長線布局的良機。隨著科技新品將於第3季下旬至第4季間陸續發表，屆時市場動能可望重啟。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國泰 高股息 元大

延伸閱讀

越跌越買！台股 ETF 受益人突破1800萬大關 00685L月增14.5萬奪人氣王

台股小幅下跌 這檔ETF黑馬躍升成交量第三

台股ETF 散戶搶低接

八檔台股ETF 規模創高

相關新聞

大盤正2不再適合無限期持有？台指期轉正價差 成本優勢正在縮水

台股槓桿型ETF近年快速走紅，尤其大盤正2更被不少投資人視為長期放大報酬的工具。不過，一名PTT網友發文指出，現在流行的「正二教」，與幾年前強調資產配置及風險控制的原始論點已出現明顯差異；隨著台指期由長期逆價差轉為正價差，無限期持有正二的成本優勢也受到挑戰，引發網友熱烈討論。

大盤投資難翻身？他稱「0050複利難改變人生」正2論戰再起

近期「大盤正2是投資還是投機」話題持續延燒，PTT再有網友發文表示，長期投資0050等指數型ETF雖然每年可望獲得約7%至8%的年化報酬，但對多數人而言，很難真正改變生活或達到「階級躍遷」，因此才衍生出生命週期投資、適度使用槓桿等策略。文章引發大量討論，有人認同年輕時應提高風險承擔能力，也有人認為穩定複利本身就是多數人最好的投資方式。

韓股單月暴跌近20%！貝萊德009826剖析高槓桿清洗潮：全球配置能與單一市場震盪絕緣

近期亞洲市場波動加劇，韓國KOSPI重挫近20%，台股下跌約10%。面對此情況，貝萊德推出的「安碩世界股票ETF」（009826）於7月23日成立，預計8月3日掛牌，為投資人提供全球範圍的分散投資機會。

00918收盤秒填息！成立以來報酬率達238.48% 經理人：看好AI與金融輪動

台股挑戰 5 萬點大關，高股息 ETF 表現持續亮眼。規模逾千億的大華優利高填息30ETF(00918) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)，27日收盤價32.58元，近期除息後僅歷時數個交易日便完成填息，展現強勁的填息實力。 根據理柏統計，00918 自成立以來截至 6 月30日，含息報酬率已突破238.48%。

ETF 定期定額跨越300億元 這六檔月扣款逾10億元

根據統計，全市場300多檔ETF的單月定期定額總扣款金額正式跨越300億元大關，其中更有六檔ETF單月扣款金額衝破10億元大關。包括元大台灣50（0050）以單月126.0億元高居榜首，富邦台50（006208）以22.1億元居次，其他四檔還包括國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、主動統一台股增長、群益台灣精選高息（00919）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。