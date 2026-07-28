韓股單月暴跌近20%！貝萊德009826剖析高槓桿清洗潮：全球配置能與單一市場震盪絕緣

近期半導體與AI相關類股震盪加劇，韓國、台灣等亞洲股市波動明顯升高，但全球股市表現仍相對穩健。不同市場表現出現差異，亦讓投資分散配置再度受到市場關注。提供一次布局全球近40國、上千檔股票的「貝萊德iShares安碩世界股票ETF」（009826）已於7月23日正式成立、預計8月3日掛牌。

009826基金經理人楊貽甯指出，以新台幣作為計算基礎，近一個月市場表現裡，KOSPI單月重挫近20%、台股加權指數也一度下跌約10%。然而，同期間MSCI ACWI全球股市指數卻仍小幅上漲。從市場內部結構來拆解，這波波動並非全球企業或AI供應鏈基本面惡化，而是擁擠交易與高槓桿部位的清洗。最明顯的例子就是韓國，動能因子在短短15天內下跌約26%，遠超過歷史典型修正的約11%、歷時37天的幅度與速度。而回檔壓力主要集中在半導體、AI硬體與高槓桿交易，而非所有股票一起轉空。

楊貽甯進一步分析，近期槓桿ETF、融資餘額及避險基金曝險都已明顯下降，這樣的現象代表最激烈的強迫性賣壓可能已經逐步過去，日本、韓國與台灣的動能因子也開始出現反彈跡象。不過市場波動也反映著，投資真正重要的，是讓投資範圍夠廣、報酬來源夠分散。

楊貽甯強調，全球分散的股票投資組合不把報酬押在單一國家、少數科技公司或某一段產業循環，而是同時涵蓋美國科技、歐洲金融、日本工業、能源、醫療、基礎建設及其他地區的企業。也就是當某類題材劇烈波動時，其他市場與產業可能提供不同的獲利來源，讓整體投資組合與單一熱門交易的震盪相對絕緣，同時保留參與全球上漲的機會。

009826追蹤「標普TIP世界股票指數」，涵蓋全球已開發與新興市場等近40個國家、超過上千檔股票、11大產業，約囊括全球可投資市值近九成，並採市值加權設計，反映全球市場變化。009826以新台幣計價、採不配息（累積型）設計，讓台灣投資人用台幣、用台股帳戶就能一次布局全球股市，預計8月3日正式掛牌，投資人可透過國內券商帳戶參與交易。

全球股市、韓國股市、台灣股市近一個月走勢。資料來源：彭博，以新台幣計算報酬，期間：2026/06/22-07/22

貝萊德iShares安碩世界股票ETF

009826 基本資料 證券簡稱｜代號 貝萊德世界股票｜009826 基金經理人 楊貽甯 配息機制 不配息 保管銀行 永豐銀行 經理費 基金淨資產價值於新臺幣150億元(含)以下時，按每年0.45%之比率計算；

淨資產價值於超過新臺幣150億元時，0.4%。 保管費 基金淨資產價值於新臺幣50億元(含)以下時，按每年0.15%之比率計算；

淨資產價值於超過新臺幣50億元至100億元(含)時，0.12%；

淨資產價值於超過新臺幣100億元時，0.10%。 資料來源：貝萊德，2026/06。本基金風險報酬等級為「RR4」，參考同類型基金平均5年波動度及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準（RR1-RR5五級，數字越大代表風險越大）。上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知，投資策略請詳基金公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。