00918收盤秒填息！成立以來報酬率達238.48% 經理人：看好AI與金融輪動

台股挑戰5萬點大關，高股息ETF表現持續亮眼。規模逾千億的大華優利高填息30ETF（00918），27日收盤價32.58元，近期除息後僅歷時數個交易日便完成填息，展現強勁的填息實力。

根據理柏統計，00918自成立以來截至6月30日，含息報酬率已突破238.48%。

00918為國內首檔強調「填息能力」的高股息ETF，指數編製除檢視成分股獲利能力外，更納入過往填息紀錄，確保成分股具備穩健配息與填息動能。

主要成分股涵蓋AI供應鏈（如國巨、聯電）、以及金融族群（如中信金、富邦金），近期股價表現強勢，助攻00918快速填息。

根據證交所資料統計顯示，00918掛牌以來共除息13次，已成功填息10次，填息率超過75%，充分展現其獨特優勢。

00918經理人郭修誠表示，台股延續高檔震盪，指數在電子、金融族群輪動下維持強勢。

AI概念股持續吸引資金，半導體、IC設計、伺服器供應鏈表現亮眼；金融股受惠利差擴大與資本市場活絡，股價穩健上揚。整體市場氛圍偏多，資金動能仍集中在具成長題材與高股息特性的族群。

展望後市，郭修誠指出，AI題材仍是核心，惟需兼顧合理估值與財務品質。高股息ETF具備「收益入袋」與「參與成長」雙重優勢，適合長期配置。低基期轉機族群如原物料、紡織、航運等，亦有補漲契機。

郭修誠進一步指出，台股處於歷史高檔，投資人可透過高股息 ETF 強化資產配置，兼顧成長與收益。

AI題材仍是市場焦點，但投資策略需同時考量合理估值與財務品質，建議關注AI電源供應、記憶體、封測、ASIC設計等族群，並留意低基期轉機股的補漲機會。

00918持續展現高股息ETF的獨特優勢。結合AI與金融雙引擎，00918不僅能讓投資人享有穩健收益，更能參與台股成長契機，成為投資人資產配置中不可忽視的重要選擇。

大華優利高填息30ETF（00918）歷次填息表現

（本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金） 除息日期 股利（元） 單次配息率 完成填息 2026/06/18 1.260 4.14% O 2026/03/19 0.620 2.59% O 2025/12/18 0.565 2.51% O 2025/09/18 0.520 2.29% O 2025/06/19 0.700 3.16% O 2025/03/20 0.700 3.02% -- 2024/12/19 0.840 3.51% -- 2024/09/19 0.780 3.17% O 2024/06/19 0.800 3.18% -- 2024/03/18 0.700 3.19% O 2023/12/18 0.670 3.14% O 2023/09/18 0.750 3.62% O 2023/06/16 0.200 1.10% O

資料來源：大華銀投信；統計至2026/07/27；單次配息率以公告日收盤價計算；完成填息以收盤價計算。

大華優利高填息30ETF（00918）累積報酬率

（本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金） 三個月 六個月 一年 二年 三年 成立至今 54.52% 54.57% 74.17% 70.99% 159.15% 238.48%

資料來源：理柏，以新台幣計算；統計至2026/06/30。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。