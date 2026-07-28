00918收盤秒填息！成立以來報酬率達238.48% 經理人：看好AI與金融輪動
台股挑戰5萬點大關，高股息ETF表現持續亮眼。規模逾千億的大華優利高填息30ETF（00918），27日收盤價32.58元，近期除息後僅歷時數個交易日便完成填息，展現強勁的填息實力。
根據理柏統計，00918自成立以來截至6月30日，含息報酬率已突破238.48%。
00918為國內首檔強調「填息能力」的高股息ETF，指數編製除檢視成分股獲利能力外，更納入過往填息紀錄，確保成分股具備穩健配息與填息動能。
主要成分股涵蓋AI供應鏈（如國巨、聯電）、以及金融族群（如中信金、富邦金），近期股價表現強勢，助攻00918快速填息。
根據證交所資料統計顯示，00918掛牌以來共除息13次，已成功填息10次，填息率超過75%，充分展現其獨特優勢。
00918經理人郭修誠表示，台股延續高檔震盪，指數在電子、金融族群輪動下維持強勢。
AI概念股持續吸引資金，半導體、IC設計、伺服器供應鏈表現亮眼；金融股受惠利差擴大與資本市場活絡，股價穩健上揚。整體市場氛圍偏多，資金動能仍集中在具成長題材與高股息特性的族群。
展望後市，郭修誠指出，AI題材仍是核心，惟需兼顧合理估值與財務品質。高股息ETF具備「收益入袋」與「參與成長」雙重優勢，適合長期配置。低基期轉機族群如原物料、紡織、航運等，亦有補漲契機。
郭修誠進一步指出，台股處於歷史高檔，投資人可透過高股息 ETF 強化資產配置，兼顧成長與收益。
AI題材仍是市場焦點，但投資策略需同時考量合理估值與財務品質，建議關注AI電源供應、記憶體、封測、ASIC設計等族群，並留意低基期轉機股的補漲機會。
00918持續展現高股息ETF的獨特優勢。結合AI與金融雙引擎，00918不僅能讓投資人享有穩健收益，更能參與台股成長契機，成為投資人資產配置中不可忽視的重要選擇。
|除息日期
|股利（元）
|單次配息率
|完成填息
|2026/06/18
|1.260
|4.14%
|O
|2026/03/19
|0.620
|2.59%
|O
|2025/12/18
|0.565
|2.51%
|O
|2025/09/18
|0.520
|2.29%
|O
|2025/06/19
|0.700
|3.16%
|O
|2025/03/20
|0.700
|3.02%
|--
|2024/12/19
|0.840
|3.51%
|--
|2024/09/19
|0.780
|3.17%
|O
|2024/06/19
|0.800
|3.18%
|--
|2024/03/18
|0.700
|3.19%
|O
|2023/12/18
|0.670
|3.14%
|O
|2023/09/18
|0.750
|3.62%
|O
|2023/06/16
|0.200
|1.10%
|O
資料來源：大華銀投信；統計至2026/07/27；單次配息率以公告日收盤價計算；完成填息以收盤價計算。
|三個月
|六個月
|一年
|二年
|三年
|成立至今
|54.52%
|54.57%
|74.17%
|70.99%
|159.15%
|238.48%
資料來源：理柏，以新台幣計算；統計至2026/06/30。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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