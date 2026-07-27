00409A下月開募 盯權值股

復華投信再推出「未來50」系列「主動復華全球50（00409A）」，訴求洞察未來先機，領先布局全球50檔產業贏家股票，由主動基金的三大經理人胡家菱、王萬里、黃俊瑞擔任核心與協管經理人，預計發行價新台幣10元，將於8月12日展開募集。

00409A目前預計投資組合區域配置以美國為主，占51%，其次是日本占20%，台灣占15%、韓國占10%。投資主題配置則以記憶體存儲最高，占22%，其次是電力能源占14%、PCB載板／CCL占13%、GPU／TPU／CPU占13%。

主動復華全球50ETF經理人胡家菱指出，00409A投資組合預計持有50檔股票，將聚焦受惠AI紅利的大型權值股，追求累積長期資本利得，降低投資風險，同時挖掘非AI產業、但受惠AI科技的大型股，並有機會成為全球市值前50大股票，同時尋求各類未被發現長線好股，為投資人創造長期超額報酬。復華投信表示，00409A將採三位經理人分工操作策略，應對多變投資環境。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。