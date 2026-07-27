亞股單周吸金80億美元

整體股票型ETF在過去一周再獲資金淨流入252.7億美元，是連續第17周淨流入，而且罕見由亞洲市場80.2億美元淨流入最多（包含中國42.1億美元淨流入）、美國市場獲55.4億美元淨流入，日本、歐洲與拉美市場也分別獲7.3億、2.5億與1.1億美元淨流入。

美伊衝突加劇，加上美國引用301條款對約60個貿易夥伴課徵10~12.5%關稅，利空衝擊美股上周收黑，但歐日及新興股市仍收紅。

富蘭克林證券投顧指出，面臨中東局勢反覆多變、半導體股票資金去槓桿、AI發展疑慮等挑戰，全球股市自6月高檔拉回、7月以來財報出爐後震盪加劇。未來一周超級央行及超級財報周登場，投資人將以放大鏡檢視聯準會政策指引，以及科技巨頭財報對於AI投資能否轉化為更具體的營收與獲利成長，短線利多或利空消息將持續放大市場波動。

面臨全球央行貨幣政策趨緊、市場利率偏上行的投資環境，讓高評級債承壓較重，建議保守穩健型投資人跳脫債券為收益來源的傳統思維，轉向以美國平衡型基金為核心，廣納收益之餘並擴大報酬機會，偏積極者可透過新興市場平衡型基金參與亞洲AI供應鏈與新興當地債的高息題材。

此外，上半年許多股市累積漲幅已巨，歷史經驗顯示第3季向屬股市傳統淡季，但股市短線震盪並未改變AI趨動下的景氣多頭行情，建議多路並進網羅輪動契機，看好AI生態系擴張（科技╱亞洲科技股）、能源基礎建設（公用事業）、生技創新、美國小型股獲利回升及日股復興主題，並酌量搭配黃金及貴金屬產業型基金，採取定期定額或逢震盪加碼策略，預先卡位利空散去後的回升行情。

群益美國科技巨頭ETF（009824）經理人李晉含表示，上周美股表現分歧，能源及公用事業領漲，通訊服務類股因獲利了結賣壓而表現承壓。整體來看，雖然美股走勢震盪，不過近期企業財報持續驗證AI需求加速變現，也強化市場對AI基礎建設投資延續的期待，因此晶片、設備及雲端產業營運有望持續受惠。而本周將有微軟、亞馬遜、Meta等巨頭陸續公布財報，考量財報期市場波動難免，選股上可優先布局前景確定、股價相對穩健的相關類股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。