台股ETF 科技題材火

美伊衝突持續升溫，加上美國科技巨頭財報、聯準會（Fed）與日本銀行利率決策接連登場，全球金融市場進入「超級事件周」。市場焦點除關注貨幣政策外，也將檢視AI資本支出是否延續強勁成長動能，牽動科技股及台股AI供應鏈後續表現。

根據統計截至24日，今年來台股ETF受益人持續增加，反映資金仍積極透過ETF參與台股行情。其中，富邦科技ETF（0052）今年來受益人增加逾20萬人，總受益人數突破47萬人；績效表現達60.3%，優於大盤及多數市值型ETF，顯示AI、半導體等科技主流仍是市場資金布局重心。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，基本面仍是決定中長期股價走勢的關鍵因素，但短期市場仍將受到地緣政治、油價、公債殖利率、聯準會政策及企業財報等多重因素交互影響，波動不小。面對重要事件密集公布，不如持續觀察市場反應，避免過度槓桿操作；若市場因短線出現修正，反而可透過分批布局方式降低進場成本。

洪珮甄指出，第2季財報公布進入高峰，包括Microsoft、Apple、Amazon、Meta，以及SK海力士、三星電子、Kioxia等全球科技與記憶體龍頭陸續公布最新業績，市場將聚焦AI伺服器需求、高頻寬記憶體（HBM）出貨表現，以及各大雲端服務供應商（CSP）是否持續擴大AI資本支出。若企業對未來展望維持樂觀，可望進一步鞏固市場對AI長線成長趨勢的信心，也將有利台灣半導體及AI供應鏈族群基本面。

洪珮甄表示，近期雖然外資資金仍有調節現象，但市場已開始出現逢低承接AI概念股的買盤，反映資金並未離開科技產業，而是在短期震盪中重新調整布局。

展望後市，只要AI投資趨勢及企業獲利維持成長，台灣科技股長線基本面仍具支撐。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧指出，美國科技大廠因應AI發展，相繼調高資本支出，而實際應用也確實逐漸在生活中出現，整體產業對AI運算的長期需求仍相當大，將推升雲端營收，加以2026起AI手機需求將逐步釋放，未來十年晶片產業仍有倍數成長機會。

中長線而言，在基本面的支撐下，台灣半導體族群仍具上漲潛力，建議可逢低布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。