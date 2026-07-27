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指數正2商品買氣不墜 六檔今年來漲逾八成

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。 歐新社
台股示意圖。 歐新社

台股近期指數上沖下洗震盪劇烈，但根據統計，台股ETF受益人仍持續創新高。其中，有33檔台股ETF同步創高，今年績效來看，包括群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）、兆豐台灣晶圓製造等六檔，都有逾八成的表現，顯示正2、科技型因績效佳而受青睞。

群益臺灣加權正2 ETF經理人洪祥益表示，台股正2 ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大。投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險。大盤預估本益比回到合理水準，在股價修正與企業獲利上修雙向影響下，台股預估本益比已自高點回落15%~20%，籌碼沉澱有利築底。可利用指數回測季線支撐時，分批布局下半年主升段行情。

安聯投信分析，台股在上半年累計超過55%驚人漲幅後，市場將由快速上升階段逐步進入高檔整理與產業輪動階段。雖然短線技術面乖離率偏高，但在AI產業趨勢持續向上、企業獲利預估不斷上修及資金動能充沛支撐下，台股中長期多頭架構仍相當完整。預期7月大盤將以「高檔震盪、輪動墊高」為主要格局，維持大箱型的整理格局。

野村投信指出，科技巨頭的資本支出變化，將是掃除市場觀望陰霾、重拾樂觀成長重要關鍵。以Meta為例，之前將上修全年資本支出目標，展現出在AI軍備競賽中持續競爭的堅定決心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 台股 兆豐

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主動式族群 交投熱絡

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