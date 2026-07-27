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主動式族群 交投熱絡

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股高檔震盪，盤點今年以來交投熱絡，日成交均量前十的台股ETF，以主動式占六檔最多，另外高息型居次。顯示盤勢動盪之際，投資人仍期待透過經理人的主動選股，追求相對大盤的超額報酬，或以高息型鎖住獲利。

觀察這十檔高人氣ETF，包括主動統一台股增長（00981A）、主動凱基台灣、凱基台灣TOP50、主動群益科技創新、國泰永續高股息、主動復華未來50，近一周含息報酬都勝過大盤。

法人分析，今年以來日均成交量前十大的台股ETF有四檔是今年才掛牌的ETF，包括凱基台灣TOP50、主動統一升級50、主動凱基台灣、主動富邦台灣龍耀。顯示只要主題符合市場期待，投資人對新標的的認同度頗高。

主動凱基台灣ETF研究團隊表示，AI產業投資帶動股市長多格局，但面對股市估值調整期，股市的波動勢必隨之而來。儘管AI帶動企業獲利增長的長線趨勢並未改變，但今年以來漲幅相對高，市場上任何風吹草動都可能成為市場修正的理由，建議投資人透過不配息再投入機制，在市場修正期間持續布局、掌握台股長期成長機會。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，AI相關供應鏈營收獲利持續上修，半導體龍頭與大型雲端服務供應商今、明年資本支出有望再上修，建議汰弱留強，重質不重量，避開僅有本益比拉升而無實質獲利支撐的個股，資金轉進評價回落且具AI結構性成長的核心族群。

謝明志指出，台股高息型ETF成分股波動度相對可控，建議逢低分批布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

凱基 台股 國泰

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