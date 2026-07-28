大盤正2不再適合無限期持有？台指期轉正價差 成本優勢正在縮水

台股槓桿型ETF近年快速走紅，尤其大盤正2更被不少投資人視為長期放大報酬的工具。不過，一名PTT網友發文指出，現在流行的「正二教」，與幾年前強調資產配置及風險控制的原始論點已出現明顯差異；隨著台指期由長期逆價差轉為正價差，無限期持有正二的成本優勢也受到挑戰，引發網友熱烈討論。

原PO表示，早期支持長期持有正二的核心理由，除了股票市場長期向上外，更重要的是台指期過去經常呈現逆價差，使槓桿ETF在轉倉過程中不僅沒有明顯成本，甚至可能透過價差抵銷部分摩擦費用。在此環境下，投資人只需投入一半資金買進正二，即可取得接近100%的大盤曝險，另一半現金則可留作緊急備用或下跌時加碼。

然而，原PO指出，自2024年起台指期逐漸轉為正價差，正二必須承擔較高轉倉成本。若將過去逆價差帶來的優勢與近年的正價差成本合併計算，每年可能多出約4%至5%的負擔；若再考量配息落差與其他摩擦成本，實際耗損甚至可能更高，只是近年大盤漲幅強勁，相關成本容易被亮眼績效掩蓋。

他認為，早期購買正二偏向保守配置，重點是以半數資金取得完整曝險並保留現金；如今不少投資人則是基於看好AI大多頭，希望直接賺取兩倍報酬，甚至透過信貸、質押進一步提高槓桿，兩者雖然都買正二，但背後風險思維已完全不同。

不少網友認同這項觀察，表示過去正二討論多聚焦曝險控制、現金部位與定期再平衡，如今社群卻更常比較誰的槓桿更高。也有人認為，當策略愈來愈擁擠，原本可套利的逆價差優勢自然會被市場填平，未來正二仍可能獲利，但風險報酬比未必能複製早期表現。

另一派則認為，正逆價差只是成本之一，真正決定長期績效的仍是追蹤指數能否持續上漲。支持者以美股槓桿ETF為例，指出即使長期存在正價差，只要標的維持高成長，仍可能大幅跑贏原型ETF；因此不能僅因轉倉成本增加，就否定正二的長期效益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。