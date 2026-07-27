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00940最新配息出爐！連續第三個月配0.05元 除息日是這天

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。 圖／AI生成
ETF示意圖。 圖／AI生成

元大台灣價值高息（00940）最新配息出爐！根據元大投信27日第一階段公告，每受益權單位擬配發金額為0.05元，連續第三個月，單月配息金額持平於掛牌來最高水準，以今日收盤價12.16元計算，單月配息殖利率為0.41%，實際配息公告日在8月7日，除息日為8月11日，股息將在9月1日發放。

00940將邁向成立來第26次除息，回顧過去12個月實際年化配息殖利率約5.25%，也是第七次出現單月配息金額0.05元。

00940追蹤指數「特選臺灣價值高息指數」最新的前五大成分股依序為華碩（2357）4.92%、聯詠（3034）3.71%、長榮航（2618）3.41%、瑞昱（2379）3.2%、富邦金（2881）3.01%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大投信 元大

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