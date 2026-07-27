大華銀00918順利填息 AI加上金融帶飛、成長收益雙收

台股挑戰5萬點大關，高股息ETF表現持續亮眼。規模逾千億的大華優利高填息30ETF（00918），27日收盤價32.58元，近期除息後僅歷時數個交易日便完成填息，展現強勁的填息實力。根據理柏統計，00918自成立以來截至 6 月30日，含息報酬率已突破238.48%。

00918為國內首檔強調「填息能力」的高股息 ETF，指數編製除檢視成分股獲利能力外，更納入過往填息紀錄，確保成分股具備穩健配息與填息動能。主要成分股涵蓋 AI 供應鏈 (如國巨*（2327）、聯電（2303）)、以及金融族群 (如中信金（2891）、富邦金（2881）)，近期股價表現強勢，助攻 00918 快速填息。

根據證交所資料統計顯示，00918掛牌以來共除息13次，已成功填息10次，填息率超過75%，充分展現其獨特優勢。

大華優利高填息30ETF 經理人郭修誠表示，台股延續高檔震盪，指數在電子、金融族群輪動下維持強勢。AI 概念股持續吸引資金，半導體、IC 設計、伺服器供應鏈表現亮眼；金融股受惠利差擴大與資本市場活絡，股價穩健上揚。整體市場氛圍偏多，資金動能仍集中在具成長題材與高股息特性的族群。

展望後市，郭修誠指出，AI 題材仍是核心，惟需兼顧合理估值與財務品質。高股息 ETF 具備「收益入袋」與「參與成長」雙重優勢，適合長期配置。低基期轉機族群如原物料、紡織、航運等，亦有補漲契機。投資人可透過高股息 ETF 強化資產配置，兼顧成長與收益。

郭修誠表示，AI 題材仍是市場焦點，但投資策略需同時考量合理估值與財務品質，建議關注 AI 電源供應、記憶體、封測、ASIC 設計等族群，並留意低基期轉機股的補漲機會。

00918持續展現高股息 ETF 的獨特優勢。結合 AI 與金融雙引擎，00918 不僅能讓投資人享有穩健收益，更能參與台股成長契機，成為投資人資產配置中不可忽視的重要選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。