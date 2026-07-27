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6檔國內半導體ETF夯 受益人數突破43.8萬人創新高

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
據統計，國內6檔台股半導體ETF整體受益人數，最新來到43萬8128人，創新高。聯合報系資料照
據統計，國內6檔台股半導體ETF整體受益人數，最新來到43萬8128人，創新高。聯合報系資料照

集保統計，國內6檔台股半導體ETF整體受益人數，最新來到43萬8128人，創歷史新高；最新零股人數也維持在約6.5萬人。投信法人表示，7月AI概念股陷震盪，半導體ETF掌握重量級成分股，股價雖同樣下跌，但基本面前景亮麗下，投資價值反而浮現，建議投資人第三季可掌握台股先蹲布局良機，以利捕捉第四季後跳行情。

CMoney統計，過去1年以來，半導體全產業型ETF，以台新臺灣半導體30(00904)成長約81%最高、其次為中信關鍵半導體(00891)成長約54%緊跟在後、富邦台灣半導體(00892)則成長約25%左右，這三檔較早成立的老牌半導體ETF，近年來績效報酬亦翻倍，人氣與績效雙雙表現不俗。

另外，鎖定利基次產業為主的半導體次產業型ETF，則以台新臺灣IC設計(00947)受益人數增長約118%、兆豐台灣晶圓製造(00913)受益人數同樣翻倍，人氣表現搶眼；至於聚焦收益為主的半導體收益的群益半導體收益(00927)，近年績效、人數同樣表現可圈可點，顯示半導體ETF，在AI長線基本面暢旺下，儘管短線股價遇逆風，都不減高人氣，是下半年掌握台股「先蹲後跳」行情的領先群。

台新臺灣半導體30(00904)ETF經理人黃鈺民表示，儘管中東局勢升級、半導體類股近期走弱，投資人仍看好企業財報表現。目前美股最新本益比僅22.1倍，相較去年的23.7倍，今年美股企業盈餘成長，隨股價下修，帶動個股本益比下調，其中，不乏多檔重量級半導體企業，在AI基建關鍵零組件短缺潮帶動下，半導體上中下游產業輪流掀起漲價風，激勵半導體股獲利上揚，預期第四季隨企業獲利轉佳、財報秀佳績後，台股有望重啟新一波漲勢，現階段股市震盪回檔，反而吸引長線買盤低接績優半導體股或半導體ETF。

台新臺灣IC設計（00947）投資團隊指出，7月來台股陷盤整，主要來自韓股祭出去槓桿化，擠泡沫手段，波及台股半導體類股中，部分像記憶體、IC設計族群漲多回調，不過，預期第三季大盤高檔震盪下，資金仍圍繞AI漲價題材股，尤其是記憶體等AI存儲族群繼續淘金。尤其是AI新創公司Anthropic已分別與三星電子、SK海力士簽署供應協議，反映AI數據中心對高頻寬記憶體、伺服器DRAM及企業級儲存產品需求正旺，帶旺台記憶體股、具矽智財的IC設計股後市。

台新投信表示，Q3台股震盪，盤面無強勢主流，但全球AI建置未停歇，國際晶片大廠的AI加速器、CPU、以及ASIC業務持續放量，帶動半導體股基本面前景無虞，建議投資人第三季逢半導體ETF股價回檔，不妨彎腰撿鑽石，利用股價震盪階段，分批卡位買進，中長期持有，有利於投資勝率提升，資本利得亦值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 台股 富邦

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