買0056好安心輸全押0050！投資VT是擔心台灣有事…施昇輝：我輸得心服口服

很多網友會說我怎麼可以把A拿來和B比投資報酬率。

如果用機會成本來看，報酬率就是硬道理。每個人的資金都是有限的，要怎麼分配，就有不同的報酬率，當然可以拿來做比較。

我在2008年只買元大台灣50（0050），因為我認命只想和大盤一樣。有厲害的人選股賺到的報酬率ㄧ定贏我，我輸得心服口服。

我的0050當年有賺價差，為的是才有錢可以養活家人，最後輸給長抱0050的報酬率，我也承認，沒有任何藉口。

有人買正2賺很多，但我無法承受正2在大跌時會比大盤多一倍的壓力，也只能羨慕買正2的人，認命那不是我能賺的錢。

買比特幣一定賺翻了，但我認為風險太高，所以ㄧ點都不覺得遺憾。

我後來買的元大高股息（0056）多過0050，為的是60幾歲的人可以有股息定期匯入讓我花，當然輸給全押0050所能增加的資產，但我沒二話可說。

買VT就是擔心台灣有事，沒想到台灣越來越強，所以報酬率遠遠輸給0050、甚至0056。如果是我，我就認輸，因為有符合我的需求，這就夠了。我絕對不會還是說自己是對的，因為輸就是輸。

投資哪有對錯？有符合自己的需求就好了。

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