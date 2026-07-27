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主動掌握全球50檔產業贏家股票 復華主動式ETF 00409A 8月12日開募

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
主動復華全球50ETF（00409A）核心經理人胡家菱（中），協管經理人王萬里（左）、黃俊瑞（右）。記者王奐敏／攝影
主動復華全球50ETF（00409A）核心經理人胡家菱（中），協管經理人王萬里（左）、黃俊瑞（右）。記者王奐敏／攝影

去年底掛牌的主動復華未來50（00991A）訴求打造「未來的台灣50」廣受市場青睞，復華投信再推出全球版—復華全球未來50主動式ETF（00409A），訴求洞察未來先機，領先布局全球50檔產業贏家股票，預計發行價新台幣10元、8月12日展開募集。

據統計截至7月24日，主動式ETF自去年第2季上路以來，掛牌檔數已擴增至35檔，股票型檔數28檔為大宗，總規模逾9,000億元，其中以台股為布局主軸的00991A規模突破700億元，躍居前三強。

主動復華全球50ETF 經理人胡家菱指出，00409A投資組合預計持有50檔股票，將聚焦受惠AI紅利的大型權值股，追求累積長期資本利得，降低投資風險，同時挖掘非AI產業、但受惠AI科技的大型股，並有機會成為全球市值前50大的股票，同時尋求各類被誤解及尚未被發現的長線好股票，積極為投資人創造長期超額報酬的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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