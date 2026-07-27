0050假如真的「 又再分割」會想買？網：割不割本金都一樣有差嗎

有網友在Dcard發文表示，近日在Threads看到有人流傳0050即將再次分割，甚至傳出「1張變24張」的說法。不過他查詢後發現，元大投信已出面澄清，目前並沒有元大台灣50（0050）分割計畫，這波訊息應是網路謠言，也提醒投資人留意有心人士藉機拉群詐騙。

原PO指出，0050在2025年6月18日才完成1拆4分割，價格由188.65元調整為47.16元，如今距離上次分割僅一年多，因此對再次傳出分割消息感到疑惑。不過他也提到，今年5月底0050價格再次突破100元，因此市場才會出現相關討論。

雖然目前沒有分割計畫，但原PO仍好奇，若未來元大真的公告再次分割，不論是1拆2或1拆4，投資人是否還會繼續買進？還是認為分割與否並不影響長期報酬，只是心理層面的差異，因此發文詢問其他投資人的看法。

貼文曝光後，多數網友認為ETF分割不影響投資價值。有人表示「ETF能不能漲還是看它背後一籃子股票的表現，跟分割不分割一點關係都沒有」、「分割沒分割根本沒差好嗎 而且根本是假新聞」、「拆幾份是有差？？」、「割不割的本金都一樣有差嗎」。

也有網友指出，分割主要是提升流動性，而非改變報酬率。有人留言「分割對規模幾千億的標的是完全沒有差別的，有差別的是股本小的公司沒有成交量的公司，分割才會增加流動性」，另有人認為「感覺現階段不太可能分，現在分只能對分而已，連三分都沒辦法」，也有網友直言「不買0050還能買什麼」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。