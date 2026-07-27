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0050、正2被捧成投資真理？他質疑：僅是多頭市場下的「馬後炮」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友質疑，0050及大盤正2近年受到追捧，可能與台股長期多頭有關，若未來市場長時間盤整，指數投資與主動選股的討論風向也可能再度改變。記者曾原信／攝影
網友質疑，0050及大盤正2近年受到追捧，可能與台股長期多頭有關，若未來市場長時間盤整，指數投資與主動選股的討論風向也可能再度改變。記者曾原信／攝影

一名網友在PTT以「大盤正2是投資還是投機」為題發文，認為市場常把投資成敗歸因於事後結果，但近年受到推崇的元大台灣50（0050）、指數投資及大盤正2策略，同樣可能建立在台股長期多頭的背景上，不代表現在被視為正確的方法，未來永遠都會有效。

原PO回顧，十多年前台股成交量僅數百億元，大盤長時間缺乏明顯漲幅，當時想投資的人多半選擇個股、基金、房地產，或乾脆把錢存下來。即使當時大盤年化報酬率仍有5%至7%，不少投資人依舊看不上，原因就在於市場表現如同「死水」。

他因此認為，現在市場流行的「無腦正2」或長期買進0050等說法，都不宜被捧成絕對真理。若台股未來橫盤五年，0050可能不再受到追捧，選股、主動基金及提供明牌的網紅也可能重新成為市場主流。不過原PO補充，自己同樣持有0050，並非否定其報酬，只是不認為買了幾年大盤，就能把一套方法吹捧成永遠正確。

文章引發網友激烈討論，有人認同市場風向會隨行情改變，留言「不必5年，盤到年底就會有人受不了」、「盤半年就夠嗆的了，五年你好狠」、「以前買大盤真的都不會動」，也有人表示「現在年化10%會被嫌太低，1個月沒10%都有人說少了」，認為近年多頭行情已拉高投資人的報酬期待。

另一派網友則認為，大盤盤整不代表選股會更容易。有人指出「但如果大盤都盤五年了，選擇個股不會更難？」、「大盤盤個五年你還玩個股勝率更低」，也有人強調「指數型又不是穩賺不賠，只是比買個股風險小太多了，會自動汰弱留強」。另有網友提醒「正2不是大盤，是槓桿+每日追高殺低的期貨策略」認為0050與正2的產品性質不能直接混為一談。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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一名網友在PTT發文質疑「大盤正2是投資還是投機」，指出市場常錯誤地將投資成敗歸因於結果。他認為，當前被推崇的指數投資及大盤正2策略未必具長期有效性，未來市場風向可能隨行情而變。此言引發網友激烈討論，展現對市場投資方式的不同看法。

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