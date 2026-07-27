台股最大半導體ETF換股 00891四進四出、成分股更全面

隨著AI浪潮持續推升全球半導體需求，台股規模最大的半導體ETF、中信關鍵半導體（00891）完成最新一次成分股調整，27日正式生效。本次換股聚焦AI長線發展趨勢，新增中美晶（5483）、台勝科（3532）、大聯大（3702）及頎邦（6147）等個股，進一步強化矽晶圓材料、半導體通路以及封裝測試等關鍵環節布局，讓投資組合更完整涵蓋AI半導體供應鏈。

中國信託投信指出，本次換股方向反映AI產業發展已從晶片設計、先進製程，逐步延伸至材料供應、設備投資及高階封裝等領域，00891藉由納入受惠族群，有望提升參與AI長期成長趨勢的廣度與深度。

本次新增成分股中，中美晶與台勝科成為市場關注焦點。AI伺服器、高效能運算（HPC）及先進封裝需求快速成長，帶動晶圓代工廠積極擴充先進製程產能，而所有半導體生產的起點均來自矽晶圓。

中美晶透過旗下環球晶布局全球市場，為全球重要半導體矽晶圓供應商；台勝科則專注高階矽晶圓製造，長期為晶圓代工客戶提供關鍵材料。隨著AI晶片持續推升先進製程需求，矽晶圓產業也逐步走出景氣循環谷底。

根據產業預估，全球矽晶圓出貨面積將自2025年重返成長軌道，並受惠AI相關EPI晶圓以及HBM用拋光晶圓需求增加，2027年至2028年產業景氣可望進一步向上發展。此次納入兩家矽晶圓廠，也讓00891投資範圍進一步向半導體最上游延伸。

00891經理人張圭慧指出，AI浪潮帶動先進製程及高效能運算晶片需求快速成長，相關晶圓廠持續擴充產能，而矽晶圓作為半導體製造最核心的基礎材料，也因此成為產業升級的重要受惠環節。

中美晶與台勝科皆為台灣重要矽晶圓供應商，其納入使00891投資範圍從IC設計、晶圓製造及封裝測試，進一步向上延伸至半導體最源頭的材料供應鏈，更完整掌握AI帶動下的半導體產業價值鏈成長機會。

除了上游材料供應外，00891本次換股也新增全球前三大半導體通路商大聯大。00891經理人張圭慧表示，近年AI伺服器、車用電子及邊緣AI裝置蓬勃發展，使客戶對半導體方案整合及供應鏈管理需求明顯提升。隨著AI應用逐步從雲端擴大至PC、手機與各類智慧終端裝置，大聯大有機會同步受惠整體晶片需求擴張。

此外，在AI算力需求快速攀升下，先進封裝與測試的重要性日益提升。本次新增的頎邦則有助強化00891於後段製程的配置。整體而言，本次新增成分股橫跨上游材料、中游流通及下游封裝測試等關鍵環節，使00891對半導體產業鏈的覆蓋更加完整，進一步反映AI驅動下半導體產業的長期發展趨勢與市場結構變化。

至於本次被剔除的成分股包括欣銓（3264）、萬潤（6187）、弘塑（3131）及精測（6510），主要反映市場價值變化及指數編製規則調整結果。

從產業面來看，AI仍是全球半導體市場最重要成長引擎。最新統計顯示，今年6月資通與視聽產品及電子零組件出口金額合計達593億美元，年增52.9%，占整體出口比重近八成，顯示出口動能高度集中於AI相關供應鏈。

另一方面，台積電（2330）第2季高效能運算（HPC）營收占比已提升至66%，單季成長20%，持續受惠於AI、雲端運算及資料中心需求擴張。包括微軟、亞馬遜、Google及Meta等全球四大雲端服務供應商（CSP），近期亦持續上修資本支出計畫，為半導體產業帶來強勁訂單支撐。

此外，市場預估AI客製化晶片（ASIC）出貨量將於2026年成長76%、2027年再成長108%，加上晶圓設備支出維持高檔，先進製程與先進封裝投資需求持續增加，均有助支撐半導體產業長期成長趨勢。

觀察此次00891換股內容，新增成分股主要聚焦矽晶圓、封裝測試與半導體通路三大領域，結合原有的晶圓代工、IC設計、設備與先進封裝持股，投資版圖已逐步涵蓋AI晶片從材料、製造、流通到應用的完整價值鏈。

中國信託投信認為，在全球AI基礎建設進入擴張周期、晶圓設備投資與先進製程需求同步提升下，00891藉由本次成分股調整，可望進一步反映AI供應鏈長期成長趨勢，為投資人掌握半導體產業升級契機提供更完整的參與管道。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。