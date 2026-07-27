0050內扣費今年有望再降！柴鼠點「可能0.2%或更低」：目前與00692並列市值型費用王

投信投顧公會最新公布2026年6月份ETF費用數據，知名財經YouTube頻道「柴鼠兄弟」為投資人整理2026上半年純台股原型ETF的總內扣費用排行榜。

隨著台股原型ETF數量激增至84檔，柴鼠兄弟今年特別將全班分為「市值大盤型」、「高股息家族」、「產業主題型」及「主動派」四大類別進行橫向比較，幫助投資人釐清各類商品的持有成本差異。

0050與00692並列市值型費用王

在市值大盤型（共21檔）中，元大台灣50（0050）與富邦公司治理（00692）上半年總費用率均僅有0.10%，並列第一；富邦台50（006208）則以0.11%緊隨其後。

柴鼠兄弟指出，0050在規模突破2兆元的規模經濟優勢下，加上去年降費效益完整發揮，若將上半年費用率推算至全年，今年總內扣成本有機會下壓至0.20%甚至更低。

這意味著在台灣買進最省錢的市值型ETF，每投資1萬元、每年的內扣成本僅約20元，幾乎已達國內ETF降費的極限標準。

高股息與產業型費用分化

高股息家族方面，上半年費用率最低由國泰股利精選30（00701）以0.19%奪下，其次為永豐ESG低碳高息（00930）與凱基優選高股息30（00915）的0.20%以上水準。

三大百萬人氣指標元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）與元大台灣高息低波（00713）則同為0.33%。

富邦特選高股息30（00900）因每年高頻率且大幅度的換股機制，上半年費用率達1%以上，在高股息組別中相對偏高。

產業主題型中，富邦科技（0052）憑藉6成以上持股集中於台積電、換股頻率低等優勢，上半年費用率僅0.13%居冠。

反觀富邦臺灣中小（00733）因高周轉率特性，上半年內扣成本高達1.04%，預估全年費用率落在2%左右。

主動型ETF內扣偏高

針對今年市場熱議的主動型ETF，完整跑完上半年的8檔商品中，野村台灣趨勢動態（00980A）以0.60%成為內扣最省的主動型ETF，而統一台股增長（00981A）則為0.82%。

柴鼠兄弟分析，主動型ETF因需經理人頻繁換股操盤，全年內扣成本普遍落在1.5%至2%之間。

然而，這8檔主動型ETF上半年的平均總報酬率高達74.3%，顯示出「拿不到2%的內扣成本、換取逾70%總報酬」的高效能，在市場波動加劇之際，為投資人提供不同的配置思維。

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