00878殖利率看8%！續航力上看27季勝0056 知美：8月配息維持0.66元就及格

台股高股息ETF話題持續發燒，人氣前三高的元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919），今年均大幅度提升現金股利，單季配息金額增幅達55.89%至85.19%不等。

面對即將到來的8月配息，許多投資人關心00878配息金額要達到多少才算合理？財經Youtuber知美分析，若以維持近期年化殖利率約8%的水準推算，8月份配息若能維持在0.66元以上即算及格；若想挑戰9%以上的殖利率，則配息金額需提升至0.737元以上，才算超乎預期。

資本利得大增挹注配息

知美指出，去年高股息ETF配息出現降息常態，今年卻能反彈升息，主因在於高股息ETF的配息來源包含「成分股現金股利」與「資本利得」。

去年股價波動不大，配息多僅靠成分股股利；今年隨市場走揚，多了一筆資本利得可供分配。

知美表示，投資人在多頭行情時應追求配息與殖利率最大化，同時賺取股息與價差；但在市場震盪盤整時，則應回歸追求配息穩定、殖利率穩定與填息順利。

00878續航力達27季展現後勁

針對三檔熱門ETF的特性，知美解析，0056與00919選股邏輯偏向納入高殖利率成分股，因此年化殖利率相對較高，分別達10.43%與13.6%。

而00878的選股邏輯是採用最近三年平均殖利率並加入穩健性指標，同時排除景氣循環股，旨在追求配息穩定，因此年化殖利率約落於8.07%，屬合理預期範圍。

值得注意的是，若觀察淨值組成中的收益平準金與資本損益平準金總和，00878可支撐配息的續航力最高可達27季，高於0056與00919的14季至19季，展現出強韌的配息穩健度。

定期定額長期持有

面對市場短期波動與漲勢停滯的疑慮，知美建議投資人應抱持「長期持有、等待機會」的心態，切忌追高殺低。

累積資產的關鍵在於「本金、時間與報酬率」，透過定期定額搭配股息再投入，持續留在市場中參與複利行情，才能發揮長期投資的效益。

知美也分享自身經驗，自2023年起定期定股累積至今，已持有48張00878，成功實現每季領取逾3萬元配息的目標。

目前00878殖利率仍處於8%至9%的合理區間，投資人應釐清自身買進目的，才能在市場起伏中穩健累積財富。

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