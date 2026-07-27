快訊

北市83歲婦下車走進公車車頭「視線死角」 過馬路遭輾斃

晚餐吃很飽隔天仍爆餓？破解清晨飢餓感 4招穩定血糖避免越吃越胖

台灣唯一專業產仲鎢酸銨老闆家中遭綁遇害 產業敏感引關注

聽新聞
0:00 / 0:00

散戶逆勢越跌越買！00961、00685L單月受益人數激增 高息ETF成震盪盤避風港

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近1個月下跌5.62%，但ETF受益人數大增，資金轉向槓桿反彈、高息防禦與市值型、海外科技配置，顯示震盪盤中分散投資需求升溫。台股示意圖。 歐新社
台股近1個月下跌5.62%，但ETF受益人數大增，資金轉向槓桿反彈、高息防禦與市值型、海外科技配置，顯示震盪盤中分散投資需求升溫。台股示意圖。 歐新社

台股近一個月回檔5.62%，但ETF受益人數逆勢攀升，顯示市場震盪下，不少投資人選擇以ETF參與市場，透過一籃子標的分散風險。

根據CMoney統計，截至7月24日止，近一個月人氣最旺十大ETF受益人數月增率全數超過39%，其中群益臺灣加權正2（00685L）暴增363.82%居冠，元大MSCI台灣（006203）增加142.28%居次；高息ETF也受到青睞，FT臺灣永續高息（00961）受益人數月增53.55%，成為震盪盤中資金追逐的防禦型標的。

回顧近期盤勢，中東地緣政治不確定性升高，帶動布蘭特原油一度衝上百元大關，市場對通膨與升息預期再度升溫；美股方面，Google財報雖亮眼，但市場擔憂資本支出擴大導致現金流翻負，S&P 500上週小跌0.61%，Nasdaq下跌2.13%。

不過硬體股相對止穩，費半指數回升1.24%，帶動亞股同步回升，台灣加權指數上週上漲2.3%，並創下單日最高漲點紀錄；但拉長近一個月觀察，台股仍下跌5.62%，顯示短線波動尚未消退。

從十大人氣ETF觀察 資金流向呈現三大趨勢

第一， 00685L雖近一個月績效重挫96.41%，受益人數卻暴增逾3.6倍，反映部分投資人預期台股急跌後有反彈空間，槓桿型ETF成為反彈行情的押注標的。

第二，市值型與海外科技ETF持續吸金。006203近月績效下跌5.86%，與大盤表現相近，但受益人數大增142.28%，顯示投資人偏好以大盤型ETF分批承接台股修正。

海外ETF方面，群益美國科技巨頭（009824）近月僅小跌1.38%，受益人數月增89.91%；群益S&P500（009823）近月上漲1.28%，受益人數月增77.74%，反映資金對美股大型科技與成熟市場配置需求仍強。

第三，高息=ETF成為震盪盤資金避風港。00961近月績效僅小跌0.08%，受益人數月增53.55%，顯示高息ETF在市場不確定性升高時，因具配息與分散特性而受到青睞。

群益半導體收益（00927）雖近月跌幅達15.25%，但受益人數月增仍有46.68%。中信上櫃ESG30（00928）受益人數月增率也達39.45%

展望後市，本週FOMC利率決策會議將牽動全球資金方向。法人建議，面對盤勢波動加劇，投資人宜適度降低投資組合槓桿比例，並提高現金水位以嚴控下檔風險。

若想逢低承接，可透過基金或ETF等一籃子標的分散布局，規避單一個股非系統性風險，保留足夠彈性。

代碼名稱收盤價（元）近一個月績效（%）受益人數月增率（%）
00685L群益臺灣加權正210.95-96.41363.82
006203元大MSCI台灣183.85-5.86142.28
009824群益美國科技巨頭10.03-1.3889.91
009823群益S&P50010.251.2877.74
00961FT臺灣永續高息12.75-0.0853.55
00407A主動凱基台灣8.93-10.2549.64
00927群益半導體收益35.90-15.2546.68
00888永豐台灣ESG34.25-10.8144.15
00406A主動中信台灣收益9.20-10.5141.81
00928中信上櫃ESG3029.83-22.9239.45
TWA00加權指數43654.84-5.62--

資料來源：CMoney，資料日期：截至2026/7/24。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息 00685L群益臺灣加權正2

相關新聞

散戶逆勢越跌越買！00961、00685L單月受益人數激增 高息ETF成震盪盤避風港

台股近一個月回檔5.62%，但ETF受益人數逆勢攀升，顯示市場震盪下，不少投資人選擇以ETF參與市場，透過一籃子標的分散風險。 根據CMoney統計，截至7月24日止，近一個月人氣最旺十大ETF受益人數月增率全數超過39%，其中群益臺灣加權正2（00685L）暴增363.82%居冠，元大MSCI台灣（006203）增加142.28%居次；高息ETF也受到青睞，FT臺灣永續高息（00961）受益人數月增53.55%，成為震盪盤中資金追逐的防禦型標的。

0050破千張60歲大媽「 靠兩招」這樣存！網不解：搞得那麼麻煩？

台股投資逐漸轉向ETF，一名60歲的陳姓退休族運用「布林通道＋KD值」策略操作0050，成功在低檔加碼、高檔減少扣款。雖然部分網友質疑此方法複雜，但也獲得其他投資人的認同，強調定期不定額的策略可提高投資效率。

韓股大跌是企業變差還是去槓桿？AI供應鏈不變…稀飯：透過009829布局韓國權值股

韓股近期大跌，主要原因為市場去槓桿效應而非企業基本面惡化。三星電子、SK海力士等大型權值股遭賣壓影響，KOSPI一度回落逾30%。儘管如此，這些企業在AI供應鏈中仍扮演關鍵角色，投資人可透過009829 ETF輕鬆布局韓國市場。

台股ETF 散戶搶低接

台股在上周跌深反彈後，受到地緣政治風險升溫影響，上周五（24日）再度重挫逾千點。法人表示，目前市場仍充斥諸多不確定因素，短線反彈力道相對有限。在市場氣氛趨於保守的情況下，預期大盤短期內仍將維持高檔震盪格局。不過，ETF成交量依舊維持高檔，顯示散戶逢低承接意願仍相當積極。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。