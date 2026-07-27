散戶逆勢越跌越買！00961、00685L單月受益人數激增 高息ETF成震盪盤避風港
台股近一個月回檔5.62%，但ETF受益人數逆勢攀升，顯示市場震盪下，不少投資人選擇以ETF參與市場，透過一籃子標的分散風險。
根據CMoney統計，截至7月24日止，近一個月人氣最旺十大ETF受益人數月增率全數超過39%，其中群益臺灣加權正2（00685L）暴增363.82%居冠，元大MSCI台灣（006203）增加142.28%居次；高息ETF也受到青睞，FT臺灣永續高息（00961）受益人數月增53.55%，成為震盪盤中資金追逐的防禦型標的。
回顧近期盤勢，中東地緣政治不確定性升高，帶動布蘭特原油一度衝上百元大關，市場對通膨與升息預期再度升溫；美股方面，Google財報雖亮眼，但市場擔憂資本支出擴大導致現金流翻負，S&P 500上週小跌0.61%，Nasdaq下跌2.13%。
不過硬體股相對止穩，費半指數回升1.24%，帶動亞股同步回升，台灣加權指數上週上漲2.3%，並創下單日最高漲點紀錄；但拉長近一個月觀察，台股仍下跌5.62%，顯示短線波動尚未消退。
從十大人氣ETF觀察 資金流向呈現三大趨勢
第一， 00685L雖近一個月績效重挫96.41%，受益人數卻暴增逾3.6倍，反映部分投資人預期台股急跌後有反彈空間，槓桿型ETF成為反彈行情的押注標的。
第二，市值型與海外科技ETF持續吸金。006203近月績效下跌5.86%，與大盤表現相近，但受益人數大增142.28%，顯示投資人偏好以大盤型ETF分批承接台股修正。
海外ETF方面，群益美國科技巨頭（009824）近月僅小跌1.38%，受益人數月增89.91%；群益S&P500（009823）近月上漲1.28%，受益人數月增77.74%，反映資金對美股大型科技與成熟市場配置需求仍強。
第三，高息=ETF成為震盪盤資金避風港。00961近月績效僅小跌0.08%，受益人數月增53.55%，顯示高息ETF在市場不確定性升高時，因具配息與分散特性而受到青睞。
群益半導體收益（00927）雖近月跌幅達15.25%，但受益人數月增仍有46.68%。中信上櫃ESG30（00928）受益人數月增率也達39.45%
展望後市，本週FOMC利率決策會議將牽動全球資金方向。法人建議，面對盤勢波動加劇，投資人宜適度降低投資組合槓桿比例，並提高現金水位以嚴控下檔風險。
若想逢低承接，可透過基金或ETF等一籃子標的分散布局，規避單一個股非系統性風險，保留足夠彈性。
|代碼
|名稱
|收盤價（元）
|近一個月績效（%）
|受益人數月增率（%）
|00685L
|群益臺灣加權正2
|10.95
|-96.41
|363.82
|006203
|元大MSCI台灣
|183.85
|-5.86
|142.28
|009824
|群益美國科技巨頭
|10.03
|-1.38
|89.91
|009823
|群益S&P500
|10.25
|1.28
|77.74
|00961
|FT臺灣永續高息
|12.75
|-0.08
|53.55
|00407A
|主動凱基台灣
|8.93
|-10.25
|49.64
|00927
|群益半導體收益
|35.90
|-15.25
|46.68
|00888
|永豐台灣ESG
|34.25
|-10.81
|44.15
|00406A
|主動中信台灣收益
|9.20
|-10.51
|41.81
|00928
|中信上櫃ESG30
|29.83
|-22.92
|39.45
|TWA00
|加權指數
|43654.84
|-5.62
|--
資料來源：CMoney，資料日期：截至2026/7/24。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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