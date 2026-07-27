0050破千張60歲大媽「 靠兩招」這樣存！網不解：搞得那麼麻煩？

台股震盪加劇，不少投資人轉向市值型ETF作為長期配置。鏡週刊報導，一名60歲、持有千張元大台灣50（0050）的陳姓投資人分享自己的存股方式，她並非單純固定扣款，而是透過「布林通道＋KD值」判斷市場位置，在低檔提高投入金額，希望以相同資金買進更多單位。

根據報導，陳姐採取「定期不定額」策略，行情位於高檔時維持最低扣款，市場明顯修正時則提高投入金額。當0050跌破布林通道下軌，且KD值進入20以下，甚至出現黃金交叉時，她會將每筆扣款金額由1萬元提高至3萬元或5萬元。

相反地，當0050來到布林通道上軌，且KD值進入80以上的超買區，陳姐就會把扣款金額降至最低的1,000元，甚至暫停扣款，保留現金等待回檔；她表示，「存股不是傻傻存，要有策略，成本越低，複利才滾得越快。」

文章曝光後，不少PTT網友質疑，0050是否有必要操作得如此複雜，有人留言「0050就是不太需要操作就好吧…」、「投資0050搞得那麼麻煩？？」，也有人直言「一通操作猛如虎 輸不操作一屁股」，認為技術指標擇時可能反而錯過多頭漲幅。

不過，也有網友認為陳姐的重點並非頻繁進出，而是在低檔提高投入、高檔減少扣款。有人表示「逢大跌加碼沒有問題啊」，也有人說「這個不是低買高賣，而是高小買低大買，沒有在賣」，另有網友認為「平時慢慢存，大跌大膽買」仍具有參考價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。