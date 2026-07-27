韓股大跌是企業變差還是去槓桿？AI供應鏈不變…稀飯：透過009829布局韓國權值股

最近韓股跌成這樣，現在到底還能不能看？

根據我上一篇貼文提到的，這波韓股大跌，主要原因不是企業突然變差，而是市場去槓桿造成的賣壓。當市場槓桿資金大量退場時，股價往往會跌得比基本面修正得更快。

其實，台股前陣子也有不少個股因融資斷頭而重挫，只是這些股票多半不是超大型權值股，因此對大盤指數的衝擊相對有限。即使如此，台股這波約10%的回檔，也讓不少投資人感到壓力。

但韓股不一樣。

這波去槓桿賣壓，主要集中在三星電子、SK海力士等大型權值股。由於這兩家公司在韓股指數中的權重相當高，就像台股的台積電，因此當市場資金被迫賣出時，不只個股重挫，也連帶拖累KOSPI 50一度回落超過30%。

從韓國金融投資協會公布的資料可以發現，韓股全市場融資餘額自4/15起一路攀升，並於6/24來到38.63兆韓元高點，代表市場情緒熱絡，槓桿資金持續湧入。

然而，當市場開始修正後，去槓桿效應也隨之出現。短短19個交易日，融資餘額便減少約14.5%，至7/22降至33.04兆韓元，創下4/15以來新低。

不過，摩根大通在7/21的分析報告指出，槓桿ETF的去槓桿化估計已完成約75%，相關賣壓正逐漸收斂。韓國綜合股價指數也從7/20的6,542.94點，回升至7/23的7,096.98點，短短幾天反彈約8.47%，市場情緒短線出現回穩跡象。

不過，真正值得思考的問題其實不是韓股跌了多少，而是：南韓在AI供應鏈中的地位，有改變嗎？

三星電子、SK海力士還是全球AI記憶體的重要供應商。從晶片設計、晶片代工到記憶體，台灣與韓國一直都是同一條AI供應鏈上的重要夥伴，而不是只有競爭關係。

AI從來不是單一國家的故事，而是一條橫跨全球的供應鏈。

如果投資組合已經有不少台灣資產，適度納入韓國市場，也是一種分散布局、參與全球AI成長趨勢的方法。

如果看好韓國市場，但又不想自己開海外券商或使用複委託，其實也能透過台股ETF參與。

目前像是主動式ETF（00988A）主動統一全球創新、（00990A）主動元大AI新經濟，都配置約4%左右的三星電機；如果希望提高韓國市場比重，也可以留意（00735）國泰臺韓科技，或是聚焦韓國大型權值股的（009829）大華韓國KOSPI50。

其中，009829是一檔純韓股ETF，不配置其他國家股票，主要持有三星電子、SK海力士、現代汽車、KB金融等韓國大型權值企業。

目前預計於8/3至8/7募集，8/21掛牌上市，發行價格10元。

我這幾天也開始研究這檔ETF，下週會再另外開箱，跟大家分享它的特色、風險，以及適合哪些投資人。

如果手上已經有不少台股、台積電或AI主題ETF，適度增加韓國市場的配置，不只能分散單一市場風險，也能更完整地參與全球AI供應鏈的成長機會。

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