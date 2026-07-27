美科技股牽動全球風向

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

隨著美股財報季正式展開，市場焦點回歸大型科技股基本面。在特斯拉、Alphabet率先公布財報後，微軟、Meta、蘋果、亞馬遜及輝達等AI指標企業將接力登場。市場預期，企業獲利表現及AI資本支出展望，將成為牽動全球科技股走勢的核心關鍵。

法人預估，在生成式AI需求持續擴張推升下，大型科技企業營收與獲利可望維持雙位數成長，為美股科技股提供堅實支撐。

富邦NASDAQ ETF（00662）經理人王辰方表示，當前市場已回歸檢視企業獲利與AI投資周期延續性的基本面行情。Alphabet日前上調全年資本支出，已率先為市場注入強心針。

接下來，微軟、Meta、亞馬遜等雲端服務供應商（CSP）是否持續擴大AI投資規模，將是觀察半導體、伺服器及雲端供應鏈的重要風向球。若科技巨頭持續釋出正面財測，將鞏固市場對AI長期成長趨勢的信心。

近期從OpenAI、Anthropic，到微軟、SpaceX與Alphabet等海外科技巨頭，密集拋出震撼市場的投資計畫，重金加碼AI基礎設施建設。不僅是對AI技術前景投下的信任票，更吹響了新一輪AI基建升級的號角。

從矽谷的晶片設計到德州的數據中心，乃至光纖網絡與液冷系統，一場波瀾壯闊的產業升級正在上演。對投資者而言，沿著「晶片存儲—網絡通信—AIDC基建」這一脈絡，尋找具備核心護城河的企業，正是把握本輪AI超級周期的關鍵策略。

科技股 Alphabet 微軟

延伸閱讀

美科技股ETF 可長抱

大華銀投信：三大核心利多持續看好科技市場

法人：大型龍頭股 配置核心

半導體主題 ETF 績效佳 00913今年來漲逾111%

相關新聞

台股高檔震盪加劇 本周多空行情決戰三關鍵聚焦

中東情勢持續升溫，市場對AI變現疑慮再起，台股上周高檔震盪加劇，季線保衛戰成為投資人關注焦點。市場專家表示，台股歷經上周逾千點的大洗盤後，本周多空行情將決戰至微軟等雲端服務供應商（CSP）財報、聯準會利率決策會議（FOMC）、中東情勢變化等三大關鍵。

庫克本周主持最後一場會議 蘋果財報估超標 帶旺台鏈

蘋果預定美股30日盤後（台灣31日凌晨）公布上季財報與營運展望，有望超越公司先前釋出的財測及華爾街預期。法人看好，隨著iPhone 18系列新機與首款折疊iPhone將問世，蘋果若釋出好消息，將助益台積電、日月光投控、鴻海、大立光等供應鏈下半年營運跟著喊衝。

原油商品 漲勢可期

近期美伊衝突有升溫跡象，戰火亦逐漸波及周邊地區的重要交通、能源及民生基礎設施。市場後續將持續關注衝突是否進一步擴散至中東主要產油國，以及石油生產設施與海運通道是否受到實質影響。街口投信展望今年第3季原油行情指出，國際原油降至臨界低位、供應短缺迫在眉睫，恐引起市場恐慌、帶動油價走高。

外資今年來賣超台股1.6兆元

外資今年以來賣超台股金額在上周已突破1.6兆元大關，暫居史上賣超單年新高。其中，台積電一檔就遭賣超逾1.62兆元，超出外資賣超總金額。部分大型機構認為，外資賣超台積電應非基本面問題、而是持股市值的限制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。