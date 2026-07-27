高股息標的 力抗亂流

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台股大盤最近暴漲暴跌，彷彿大怒神。在上沖下洗的行情中，台股市值型ETF跟著震盪起伏，高股息ETF顯得穩健，尤其是科技高息ETF更展現抗震能力，今年來的表現同樣可圈可點，大多領漲大盤。

台股在短短一周多，已經歷三次千點行情的洗禮，17日大跌2,953點（跌幅6.4%），21日大漲1,783點（漲幅4.2%），到上周五（24日）又急跌1,195點（跌幅2.6%）。

大盤出現大怒神般的行情波動，台股ETF績效也是起起伏伏。CMoney統計，在原型台股ETF中，24日單日與近一周都有正報酬的ETF僅八檔，有七檔都是高股息ETF，其中以群益科技高息成長（00946）上周漲5.8%最優。

其次，大華優利高填息30上周漲4.8%、台新永續高息中小漲4.3%。另外，統一台灣高息動能、FT臺灣永續高息也都有3.3%以上的周漲幅，全都打敗大盤同期間2.3%的漲幅。

如果將時間拉長到今年以來，則仍以群益科技高息成長狂漲62.8%最強，其次是大華優利高填息30大漲53.5%、統一台灣高息動能漲53%，都打敗大盤同期間50.7%的漲幅。

群益科技高息成長經理人洪祥益指出，短線大盤仍受美伊衝突、大型雲端服務供應商財報與資本支出計畫、聯準會（Fed）利率會議所牽動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 台股 高股息

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