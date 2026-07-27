美股近期遭遇諸多不確定性干擾，在市場觀望氣氛濃厚、部分投資者獲利出場的情況下，S&P500指數自6月2日創高後進入整理，也讓部分資金選擇轉向防禦型資產配置。觀察投信發行的美股ETF自6月2日以來表現，共11檔繳出正報酬，除了市值型ETF，又以生技與地產ETF等防禦型產業ETF表現突出。群益那斯達克生技ETF（00678）經理人邱郁茹表示，近期美股走勢震盪，資金輪動至低估值又兼具基本面支持的板塊，生技醫療股便是其一。

從獲利面來看，在人口老化支撐以及醫療創新題材多元下，對於相關服務、藥物與材料的需求保持增長，產業基本面韌性十足，加上生技醫療產業向來不乏併購與新藥核准等利多題材，近月美國FDA放寬新藥審查與臨床驗證機制，並推動老藥新用政策，有助於縮短新藥研發時程、降低開發成本。

此外，多項重磅明星藥物逐漸面臨專利到期，大型藥廠需透過購併生技公司來補充未來營收缺口，亦有助帶動相關個股表現。在類股評價面仍處合理區間下，長線配置價值浮現，投資人也不妨透過生技相關ETF來掌握。

富邦基因免疫生技ETF經理人陳婉寧指出，近期在風險趨避情緒升高下，醫療保健類股因需求相對穩定、獲利受景氣循環影響較低，防禦屬性再度受到市場青睞，資金亦有望回流具基本面支撐的生技醫療族群。

展望美國生技產業，在基因治療、免疫療法、細胞治療及精準醫療等創新技術持續突破下，產業長期成長趨勢未變。此外，近期多項臨床試驗成果及新藥審批進展陸續公布，若創新藥研發成果持續兌現，將有助帶動生技族群評價修復。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵表示，從產業基本面來看，受惠於AI需求爆發，美國商業地產市場迎來結構性機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。