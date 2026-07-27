全球主要股市上周維持高檔震盪格局，美股財報季正式揭開序幕，科技巨頭Google母公司Alphabet與特斯拉率先公布財報。然而，AI熱潮帶動相關資本支出與投資成本持續攀升，引發市場對企業現金流與獲利能力的疑慮，加上國際油價走揚，進一步加深投資人對通膨風險的擔憂。

法人表示，近期市場情緒較為敏感，任何不確定因素或負面消息都可能放大波動幅度。不過，從企業獲利與總體經濟基本面來看，尚未出現明顯惡化跡象，投資人仍可採取分批布局策略，把握震盪帶來的投資機會。此外，中國AI模型Kimi K3問世，也引發市場關注是否將重演DeepSeek帶來的產業震撼。中信日本半導體ETF（00954）經理人許家瑜表示，大型語言模型已成為AI企業的重要競爭優勢，未來相關競爭勢必持續加劇。

不過，美國與中國的AI發展路徑有所不同，美國企業傾向透過投入更多高效能運算資源與先進硬體設備來提升競爭力。

此外，國際油價走升使市場對通膨再起的疑慮升溫，也帶動利率敏感度較高的美國公債殖利率走高。相較之下，擁有較高票息收益的非投資等級債表現相對具韌性。

主動中信非投等債ETF經理人陳昱彰表示，目前非投資等級債殖利率約7.44%，高於過去十年平均水準，可望為投資人提供穩定且具競爭力的收益來源。

投資人在金融市場波動仍具不確定性的環境下，可以適時分散投資，非投等債高票息收益不僅可提供一定程度的下檔保護，也有助於提升整體投資組合報酬的穩定性，作為兼顧收益與風險分散的投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。