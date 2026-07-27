美科技型商品躍招財貓 今年來淨流入517億美元居冠

生成式AI浪潮持續推升企業擴大基礎建設投資，帶動美國科技、工業、能源等相關產業同步受惠，也反映在全球ETF市場的績效與資金流向。

法人指出，在美國掛牌的產業型ETF中，今年以來科技型ETF吸金能力居冠，工業、能源ETF亦獲資金青睞，其中工業類股更以逾二成漲幅領先各大產業，成為AI建設商機下的最大受惠族群。

根據彭博、摩根資產管理資料統計，以資金流入來看，科技型ETF吸引資金能力遙遙領先。

今年來科技型ETF吸引了517.85億美元的資金淨流入，其次是工業型ETF的158.25億美元、與能源型ETF的133.77億美元。

若以近一年的資金流向來看，科技型ETF仍以712.92億美元居冠，至於工業型ETF的資金流入高達246.66億美元，超越能源ETF在同期的158.99億美元，可見除了科技型ETF，工業與能源也成了AI基礎建設下的受惠者。

另外，觀察今年以來各產業指數表現，可發現今年來，工業類股以20.2%的漲幅表現居冠，其次才是科技的19.8%以及能源的19.7%。

主動摩根美國科技（00989A）產品經理溥琪琳表示，從產業ETF的績效與資金流向來看，全球投資人正積極透過ETF布局AI硬體生態系。但落實在具體投資上，隨著AI的發展越來越成熟，企業競爭的護城河也會被考驗，雲端巨頭的資本支出會帶來不均衡的需求震盪，反而會使高成長的公司面臨周期性風險。

溥琪琳補充，以美股今年以來的表現為例，過往最受追捧的「科技七雄」表現相對平淡；但一些中型企業反而表現出色；如專注AI數據中心與微電網應用的BE（博隆能源）、或網通晶片技術領先的MXL（邁凌科技），今年來都創下三位數以上的漲幅；可見隨著巨型企業在資本支出上的投入，也會有愈來愈多的中型企業因為AI發展而受惠。

近期美股市場方面，主動安聯美國科技（00402A）經理人洪華珍表示，中東衝突仍在持續進行中，市場擔憂AI熱潮能否持續及相關類股評價，而韓國股市的拋售也進一步拖累相關族群跌勢。

隨著美股第2季財報季即將進入最高潮，市場焦點除了企業獲利是否延續強勁成長外，更關注AI熱潮能否持續推升股市。

洪華珍表示，當前市場雖維持高檔震盪格局，但AI持續帶動龐大算力需求，促使資金大量投入資料中心建設，帶動半導體、設備供應商、記憶體、電力設備、公用事業及電網等相關產業受惠。

現階段市場焦點仍聚集於美國科技企業資本支出規模、企業財報表現、美國通膨走勢以及聯準會利率政策方向。

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