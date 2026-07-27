台股ETF 散戶搶低接

台股在上周跌深反彈後，受到地緣政治風險升溫影響，上周五（24日）再度重挫逾千點。法人表示，目前市場仍充斥諸多不確定因素，短線反彈力道相對有限。在市場氣氛趨於保守的情況下，預期大盤短期內仍將維持高檔震盪格局。不過，ETF成交量依舊維持高檔，顯示散戶逢低承接意願仍相當積極。

上周共有八檔台股原型ETF成交量超過30萬張，分別為：主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長、元大台灣50、凱基台灣TOP 50、主動復華未來50、主動富邦台灣龍耀、主動中信台灣收益及元大高股息。

其中，以主動中信台灣收益近一周績效最佳，漲幅達4.3%；主動統一台股增長亦上漲4.2%。

主動中信台灣收益經理人張書廷表示，中東地緣政治風險持續升溫，加上市場靜待科技巨頭財報出爐，觀望氣氛濃厚。不過，Google母公司Alphabet最新財報顯示，其雲端業務成長優於市場預期，且宣布上調今年資本支出，有助提振AI相關供應鏈後市表現。

市場看好IC設計龍頭聯發科有望取得更多來自Google的ASIC訂單，因此月底即將登場的法說會備受關注，投資人將聚焦管理層是否進一步上修ASIC業務成長展望，以及AI相關需求是否持續增溫，作為觀察台股科技股後市的重要風向球。

主動式ETF持股比重較高的個股，包括聯發科、台達電、聯電、欣興及國巨等，將於未來兩周陸續召開法說會。法人表示，相關企業對AI需求前景、資本支出及獲利展望的看法，將成為市場關注焦點，並直接影響投資人對台股評價水準的信心，進而牽動台股能否維持目前相對偏高的本益比水準。

主動國泰動能高息經理人梁恩溢表示，AI產業長線成長趨勢並未改變，核心動能來自全球雲端服務供應商持續擴大AI資本支出，帶動先進製程、AI ASIC、AI伺服器及關鍵零組件需求同步成長。市場資金也逐步從追逐題材，轉向聚焦技術力、競爭優勢、訂單能見度及獲利成長能力的企業，因此也更加凸顯主動選股的重要性。

凱基台灣TOP 50研究團隊表示，AI產業革命帶來的股市長多格局並未反轉，但AI全面上漲的時期已過，可以想見的是，隨著股市步入估值調整期，資金勢必加速輪動，預期資金將從純粹的題材炒作轉向「實質盈利支撐」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。