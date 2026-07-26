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川湖本季EPS 估逾67元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

伺服器滑軌龍頭川湖（2059）持續受惠AI強勁需求，法人預估第3季營收將季增4.2%，續創單季新高，毛利率站穩在77.2%，每股稅後純益（EPS）超過67元，今年全年EPS挑戰239元。

法人表示，川湖6月營收表現強勁，主要是輝達GB300拉貨動能強勁，其中，xAI上修GB300訂單1.3萬櫃，同時，亞馬遜AWS的自研晶片（ASIC）T3需求也相當強勁。

法人指出，川湖在伺服器滑軌供貨份額達90%，看好2026與2027年的成長動能，包括一，2026年GB300出貨將達6.8萬櫃，年增172%；二，輝達Vera Rubin平台下半年進入量產，預估2027年達8萬櫃；三，AWS的T3晶片需求強勁，預估AWS的ASIC晶片需求量，2026與2027分別成長25%與70%至200萬與370萬顆。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

輝達

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