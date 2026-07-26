川湖本季EPS 估逾67元

美股近期遭遇諸多不確定性干擾，在市場觀望氣氛濃厚、部分投資者獲利出場的情況下，S&P500指數自6月2日創高後進入整理，也讓部分資金選擇轉向防禦型資產配置。觀察投信發行的美股ETF自6月2日以來表現，共11檔繳出正報酬，除了市值型ETF，又以生技與地產ETF等防禦型產業ETF表現突出。群益那斯達克生技ETF（00678）經理人邱郁茹表示，近期美股走勢震盪，資金輪動至低估值又兼具基本面支持的板塊，生技醫療股便是其一。

2026-07-27 04:03