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上周三大法人買超第一名ETF是這檔 、大買5.9萬張！

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

上周台股反彈，上漲2.3%。觀察三大法人ETF買盤，可以明顯發現除了搶反彈的正2，也轉往較偏防禦之標的，例如高股息與債券。上周三大法人買超最多的ETF是元大台灣50正2（00631L），達5.9萬張，其次是大華優利高填息30（00918）有5.0萬張，第三名是主動統一台股增長（00981A），也有4.2萬張。

上周三大法人買超第四至第十名ETF為元大滬深300正2、元大台灣價值高息、中信中國高股息、群益美國科技巨頭、群益投等新興公債、主動野村臺灣高息、國泰20年美債。除了高股息，也有部分資金轉進陸股，轉戰基期較低的股市。

大華優利高填息30ETF（00918）經理人郭修誠表示，00918追蹤「特選臺灣優利高填息 30 指數」，核心邏輯在於「高股利 × 高填息」。其選股流程包括市值與流動性篩選、獲利能力檢驗、股利率排序與填息紀錄四大關卡，為投資人嚴格把關，不僅掌握高股息，更兼顧現金流與資本利得。

展望2026下半年，郭修誠指出，市場焦點將全面聚焦於AI伺服器換代潮。00918換股後的配置，呈現「AI紅利」與「高息防禦」的雙軌策略。在電子下游與AI供應鏈方面，廣達、華碩及新納入的緯穎等科技大廠位居前十大成分股。廣達受惠NVIDIA新一代 Vera Rubin架構，緯穎迎來AWS Trainium3出貨高峰。新世代AI伺服器組裝費用較上一代成長逾50%，具備實質業績支撐，可望轉化為下半年的資本利得紅利。

在防禦板塊方面，00918捨棄壽險型金控，全面配置彰銀、兆豐金、永豐金及第一金等銀行型金控。在高利率環境下，銀行股受惠存放利差擴大，獲利能見度高，能有效避開壽險型金控易受債券評價損失擾動的風險，提供低波動、穩定填息的防禦力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 元大 國泰

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